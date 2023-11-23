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13. Türkiye Enerji Zirvesi için geri sayım başladı! Ankara'da yapılacak...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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13. Türkiye Enerji Zirvesi için geri sayım başladı! Ankara’da yapılacak...

Türkiye enerji piyasasının “Geleneksel ve En Büyük Aile Buluşması” 13’üncü Türkiye Enerji Zirvesi’ne sayılı günler kaldı. 27-29 Kasım tarihlerinde JW Marriott Hotel Ankara’da “Barış için Enerji” temasıyla düzenlenecek olan Zirve’ye bu sene Avrupa Komisyonu Eski Başkanı ve Portekiz Eski Başbakanı Jose Manuel Barroso’nun yanı sıra sektörün önde gelen isimleri katılacak.

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