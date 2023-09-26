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Cafer Andıç "Katar'da Moda Etkinliği Yapmaya Hazırlanıyoruz"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Cafer Andıç Katar’da Moda Etkinliği Yapmaya Hazırlanıyoruz

Son 5 yılda 12'den fazla ülkede moda, fuar ve alışveriş etkinlikleri düzenlediğini ileten Cafer Andıç, Katar'da 11 Ekim tarihinde başlayacak Katar Moda Haftası öncesi lansman kapsamında büyük bir etkinliği hazırlandığını iletti.

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