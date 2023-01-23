Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0,69; 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 0,79; 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0,99 faiz oranı/kar payı ile finansman kullandırılması öngörülüyor.