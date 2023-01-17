Evini bul kredini al! ‘Yeni Evim' konut kampanyasında başvurular başladı

İlk etapta 100 bin kişinin konut sahibi olacağı orta gelirlilere yönelik Yeni Evim kampanyasına başvurular başladı. Projeye ilişkin detaylar için internet sitesi kuruldu. İşte orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının önünü açan ve 15 yıla varan taksitlerle kira öder gibi ödeme planı yapabildiği kampanyanın son detay ve şartları…

NASIL BAŞVURULACAK?

- Konut üreticileri satıştaki evleri ilan edecek

*Vatandaş dairesini seçecek

*Finans kurumlarına başvuracak.

*Finans kuruluşu projeyi denetleyip kredi tahsis edecek

*Kişilerin kredi alabilecek durumda olması gerekecek

GELİRE GÖRE FAİZ

Kredi tutarı Faiz/kâr payı

2 milyon TL'ye kadar % 0.69

2-4 milyon TL arası % 0.79

4-5 milyon TL arası % 0.69

KREDİ MİKTARLARI

5 milyon TL: İstanbul

3 milyon TL: Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla

2 milyon TL: Diğer iller

1 MİLYON TL İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Yüzde 1.2 ile

Toplam ödeme 2 milyon 445 bin

Aylık ödeme 13 bin 587 lira

Yüzde 0.69 ile

Toplam ödeme 1 milyon 909 bin 570 lira

Aylık taksit tutarı ilk 3 yılda

4 bin 410, 5 bin 400 ve 6 bin 480 lira

4. yılda 10 bin 315

Son 8 yılda 12 bin 697 lira