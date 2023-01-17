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Evini bul kredini al! ‘Yeni Evim' konut kampanyasında başvurular başladı
NASIL BAŞVURULACAK?
- Konut üreticileri satıştaki evleri ilan edecek
*Vatandaş dairesini seçecek
*Finans kurumlarına başvuracak.
*Finans kuruluşu projeyi denetleyip kredi tahsis edecek
*Kişilerin kredi alabilecek durumda olması gerekecek
GELİRE GÖRE FAİZ
Kredi tutarı Faiz/kâr payı
2 milyon TL'ye kadar % 0.69
2-4 milyon TL arası % 0.79
4-5 milyon TL arası % 0.69
KREDİ MİKTARLARI
5 milyon TL: İstanbul
3 milyon TL: Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla
2 milyon TL: Diğer iller
1 MİLYON TL İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA
Yüzde 1.2 ile
Toplam ödeme 2 milyon 445 bin
Aylık ödeme 13 bin 587 lira
Yüzde 0.69 ile
Toplam ödeme 1 milyon 909 bin 570 lira
Aylık taksit tutarı ilk 3 yılda
4 bin 410, 5 bin 400 ve 6 bin 480 lira
4. yılda 10 bin 315
Son 8 yılda 12 bin 697 lira