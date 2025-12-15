İBB Mavi Göl'ü yok etti! Doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi: Binlerce canlı diri diri gömüldü

15 Aralık 2025, Pazartesi
Giriş: 15.12.2025 11:18 Güncelleme: 15.12.2025 11:34
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Mavi Göl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hafriyat döküm sahasına çevrildi. Doğal yapısı bozulan ve ekosistemi tahrip edilen gölde, binlerce balık ve su canlısı hafriyat yığınları altında kalarak can verdi. Bölgedeki skandal görüntüleri yerinde inceleyen A Haber muhabiri Esra Akyürek, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı ile birlikte yaşanan çevre felaketini aktardı.

Yaklaşık 6 ay öncesine kadar 300 dönümlük su yüzeyiyle binlerce canlıya ev sahipliği yapan Mavi Göl, alınan kararla hafriyat döküm alanına dönüştürüldü. Doğa harikası göl, hafriyat kamyonlarının taşıdığı toprak yığınlarıyla doldurulurken, ortaya çıkan manzara yürekleri sızlattı.

İŞTE İBB'NİN DÖKÜM SAHASINA ÇEVİRDİĞİ MAVİ GÖL

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: "BİLİNÇLİ BİR YANLIŞ YAPILDI"

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, yaşananların bir hata değil, bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Burası yaklaşık 6 ay önce doğal kaynak sularıyla oluşmuş, içerisinde binlerce balığın ve canlı türünün yaşadığı bir ekosistemdi."

"Ancak İBB Meclisi'nin kararıyla burası hafriyat döküm sahası ilan edildi. Bu eylem, İBB'nin bir hatası değil, bilinçli bir yanlışıydı. Çünkü biz bu eylemler başlamadan önce ilgili kurumlarla defalarca temasa geçtik." süreci anlattı.

ALTERNATİF PROJE SUNULDU AMA KABUL EDİLMEDİ

Paralı, gölü kurtarmak için İBB'ye sundukları alternatif projelerin reddedildiğini belirterek, "Gölün etrafını rekreasyon ve mesire alanına çevireceğimiz, su sporlarının ve amatör balıkçılığın yapılabileceği, karavan parkının olacağı İstanbul'un en büyük park projesini tasarladık ve sunduk. Hatta maliyetini Arnavutköy Belediyesi olarak karşılayacağımızı taahhüt ettik. Buna rağmen Mavi Göl'ümüzü ve ekosistemimizi kurtaramadık" dedi.

"CANLILAR DİRİ DİRİ HAFRİYATA GÖMÜLDÜ"

Hafriyat dökümüyle birlikte göldeki canlı yaşamının yok olduğunu ifade eden Paralı, "Göl içerisindeki canlılar, diri diri hafriyata ve hafriyat rantına gömüldü. Gelinen noktada içler acısı bir durum var. Hem komşularımızın hem de idare olarak bizlerin vicdanını sızlatan bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTADAYIZ"

Sürecin artık geri döndürülemez bir aşamaya geldiğini belirten Paralı, "Gelinen noktada yetkililere seslenip 'hafriyat çalışmalarını durdurun, canlı hayatını kurtaralım' diyebileceğimiz bir aşamada maalesef değiliz."

"Artık bu noktayı aşmış durumdayız. Şu an durduramadığımız bir yanlışı duyurma çabasındayız. Bir çevre katliamını kamu vicdanına, ortak akla ve bilime taşıma noktasındayız. Taşıyoruz ki tekrarı olmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

