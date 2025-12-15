İBB Mavi Göl'ü yok etti! Doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi: Binlerce canlı diri diri gömüldü

(foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

"CANLILAR DİRİ DİRİ HAFRİYATA GÖMÜLDÜ"

Hafriyat dökümüyle birlikte göldeki canlı yaşamının yok olduğunu ifade eden Paralı, "Göl içerisindeki canlılar, diri diri hafriyata ve hafriyat rantına gömüldü. Gelinen noktada içler acısı bir durum var. Hem komşularımızın hem de idare olarak bizlerin vicdanını sızlatan bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.