İBB Mavi Göl'ü yok etti! Doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi: Binlerce canlı diri diri gömüldü
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Mavi Göl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hafriyat döküm sahasına çevrildi. Doğal yapısı bozulan ve ekosistemi tahrip edilen gölde, binlerce balık ve su canlısı hafriyat yığınları altında kalarak can verdi. Bölgedeki skandal görüntüleri yerinde inceleyen A Haber muhabiri Esra Akyürek, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı ile birlikte yaşanan çevre felaketini aktardı.
Yaklaşık 6 ay öncesine kadar 300 dönümlük su yüzeyiyle binlerce canlıya ev sahipliği yapan Mavi Göl, alınan kararla hafriyat döküm alanına dönüştürüldü. Doğa harikası göl, hafriyat kamyonlarının taşıdığı toprak yığınlarıyla doldurulurken, ortaya çıkan manzara yürekleri sızlattı.
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: "BİLİNÇLİ BİR YANLIŞ YAPILDI"
Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, yaşananların bir hata değil, bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Burası yaklaşık 6 ay önce doğal kaynak sularıyla oluşmuş, içerisinde binlerce balığın ve canlı türünün yaşadığı bir ekosistemdi."
"Ancak İBB Meclisi'nin kararıyla burası hafriyat döküm sahası ilan edildi. Bu eylem, İBB'nin bir hatası değil, bilinçli bir yanlışıydı. Çünkü biz bu eylemler başlamadan önce ilgili kurumlarla defalarca temasa geçtik." süreci anlattı.
ALTERNATİF PROJE SUNULDU AMA KABUL EDİLMEDİ
Paralı, gölü kurtarmak için İBB'ye sundukları alternatif projelerin reddedildiğini belirterek, "Gölün etrafını rekreasyon ve mesire alanına çevireceğimiz, su sporlarının ve amatör balıkçılığın yapılabileceği, karavan parkının olacağı İstanbul'un en büyük park projesini tasarladık ve sunduk. Hatta maliyetini Arnavutköy Belediyesi olarak karşılayacağımızı taahhüt ettik. Buna rağmen Mavi Göl'ümüzü ve ekosistemimizi kurtaramadık" dedi.
"CANLILAR DİRİ DİRİ HAFRİYATA GÖMÜLDÜ"
Hafriyat dökümüyle birlikte göldeki canlı yaşamının yok olduğunu ifade eden Paralı, "Göl içerisindeki canlılar, diri diri hafriyata ve hafriyat rantına gömüldü. Gelinen noktada içler acısı bir durum var. Hem komşularımızın hem de idare olarak bizlerin vicdanını sızlatan bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.
"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTADAYIZ"
Sürecin artık geri döndürülemez bir aşamaya geldiğini belirten Paralı, "Gelinen noktada yetkililere seslenip 'hafriyat çalışmalarını durdurun, canlı hayatını kurtaralım' diyebileceğimiz bir aşamada maalesef değiliz."
"Artık bu noktayı aşmış durumdayız. Şu an durduramadığımız bir yanlışı duyurma çabasındayız. Bir çevre katliamını kamu vicdanına, ortak akla ve bilime taşıma noktasındayız. Taşıyoruz ki tekrarı olmasın." diyerek sözlerini tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti
- İstanbul'da 8-9 saatlik elektrik kesintisi: İlçe ilçe tam liste
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başladı! Şartlar ve branşlar
- 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi
- TOKİ başvuruları bitiyor! Sonuçları ne zaman? 500 bin sosyal konut kura takvimi
- 2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas
- Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?
- Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?