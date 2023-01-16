Orta gelirliye konut kampanyası | 1 milyonluk artış yapan fırsatçılar için önemli adım! Hepsi mercek altında

Ama şöyle bir gerçek var. Özellikle sıfır konutlarda illere göre yüz bin liralara varan metrekare değerlerinde proje satış fiyatları söz konusu olabiliyor. Bunu gören gerek ikinci el malikler gerekse de toprak sahipleri kendilerine göre kıyaslama yaparak ilan fiyatlarında artışlar yapabiliyor.

Ama kredi koşullarının bu taşınmazlar için geçerli olmayacak olması fiyat artışı yapsalar da tüketiciler tarafından aynı hızda alım artışı sağlayacak şekilde düşünülmemelidir.

Bu nedenle ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulmuş Risk Analiz Genel Müdürlüğü'nün ilanlar üzerinden takipleri devam ediyor. Bizim sektör paydaşları olarak en önemli çözüm önerimiz aslında gerçekçi olmayan ilanların yayından kaldırılmasını sağlayacak mal sahibi kontrol sisteminin kurulması ve gerçekten ilan veren kişilerin mal sahibi ya da yetki belgeli bir emlak işletmesi olmasının sağlanması olacaktır.

İlanlar kontrol edilmediği müddetçe ve bu konuda bir harekete geçilmediği müddetçe biz bu başlığı daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz."