Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı?
Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz zammında çok büyük etkisi bulunan enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK tarafından yapılacak TEFE TÜFE açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Temmuz’da uygulanacak olan bu zam oranı 6 aylık veriye göre netleşecek. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı?
Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 5 aylık farkın yüzde 35,64 oranında kesinleşmesi ardından haziran ayı verisi için meraklı bekleyiş başladı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı?
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.
6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu:
"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
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