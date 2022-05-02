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Son dakika 3600 ek gösterge gelişmesi! Milyonlarca vatandaşın beklediği tarih belli oldu! Kimler yararlanacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Son dakika 3600 ek gösterge gelişmesi! Milyonlarca vatandaşın beklediği tarih belli oldu! Kimler yararlanacak?

Milyonların merakla beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin flaş bir gelişme daha yaşandı. Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek göstergenin çalışmalarının bu ay tamamlanacağı ve son toplantının ardından TBMM'ye gönderileceği belirtildi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİLERİNİN EK GÖSTERGESİ 3600'E ÇIKARILACAK

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak

Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA!

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

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