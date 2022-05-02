Son dakika 3600 ek gösterge gelişmesi! Milyonlarca vatandaşın beklediği tarih belli oldu! Kimler yararlanacak?
Milyonların merakla beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin flaş bir gelişme daha yaşandı. Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek göstergenin çalışmalarının bu ay tamamlanacağı ve son toplantının ardından TBMM'ye gönderileceği belirtildi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİLERİNİN EK GÖSTERGESİ 3600'E ÇIKARILACAK
3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak
Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.
SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA!
Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç Kuruş bugün var mı, yok mu? Üç Kuruş neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı...
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi duyuruldu mu?
- Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın
- Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? ATV Hakim 5. bölüm fragmanı izle!
- Bekçilik harcı nasıl yatırılır? 2022 1. dönem bekçi sınav ücreti ne kadar, kaç TL? EGM PA başvuru ücreti nereye yatırılacak?
- Nisan enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
- Petrol fiyatları son durum: 2 Mayıs benzin, motorin (mazot) ve LGP litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları
- Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı?
- Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda 3. Köprü bedava mı?
- Bayramda Avrasya Tüneli ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tüneli bedava mı?
- Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır? Ramazan Bayramı kabir ziyaretinde okunacak dualar neler?