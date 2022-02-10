TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi!
TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi gündemde sorgulanan konuların başında geliyor. TOKİ’nin Sivas ve Çorum’da inşa edeceği konutlarda ev sahibi olmak isteyenler TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi hakkında sorgulama yapıyor. Çorum’da 151 adet, Sivas’ta 175 adet konut hak sahibini bulmuş olacak.
TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi araştırılıyor. TOKİ'nin Çorum'da satışa çıkardığı 151 adet, Sivas'ta da 175 adet konut hak sahibini buluyor. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ederken, TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları hakkında araştırma yapılıyor.
TOKİ ÇORUM SİVAS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Bugün gerçekleşecek kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.
Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında bulunan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00'de kura çekilecektir.
Sivas Merkez Yenimahalle 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut için ise 10 Şubat 2022 tarihinde saat 14:00'de kura çekilecektir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sivas ilinin Merkez Yenimahalle ilçesinde yapılan 427 konut projesi kapsamında yer alan 175 adet konut için sona yaklaşılıyor. Sivas Merkez Yenimahalle TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu.
Alt gelir grubu için 20 adet 1+1, 104 adet 2+1 konut, orta gelir grubu için de 51 adet 3+1 konut inşa edilecek. Geçtiğimiz günlerde başvuru süreci tamamlanan proje için 10 Şubat 2022'de hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirilecek.
180 ay vadeli, yüzde 12 peşinat bedeli ile satışa çıkan konutlar için aylık taksitler 721 TL'den başlıyor.
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- TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi!
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