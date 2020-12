Geri sayım başladı! Türkiye'nin ilk jet motoru Gökbey'e hayat verecek

Akşit, şöyle devam etti:

"Değişik noktalarda danışmanlık hizmeti aldığımız kişiler oldu. Bütün işlem, tasarım bize ait. Bunu gururla söylüyoruz. Bundan sonraki, gelecek motorlar için de bütün tasarım ve analiz işlerini baştan sona kendimiz gerçekleştirmiş olduk. TEI olarak bu motoru geliştirirken bunun yanı sıra 34'e yakın kendi özgün motor tasarımlarımızı geliştirdik. Motor geliştirme süreci özellikle insan taşıyacaksa, can taşıyacak çünkü kademe, kademe her şeyi doğrulayarak ve emin olarak ilerlemeniz gereken bir şey. Üstünde can uçacak. Arabanızın motoru arıza yapsa en fazla stop etse aracınızı yol kenarına çekersiniz tamirci gelip bakar. Gökyüzünde böyle bir şey yaşarsanız 'kenara çek de bir bakalım' diye bir şey yok. O yüzden hata riskimiz yok. Her şey defalarca kontrol ediliyor."