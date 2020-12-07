Türkiye'nin ilk jet motoru 'Gökbey' ile semada olacak

Milli motorla, muadillerine göre kalkışta, sürekli uçuş gücünde, acil durum kalkışında ve tek motorla kaçış modunda 67-120 beygir daha fazla güç elde etme başarısı yakalandı.

Kilogram başına 6 bin dolar ihracat değerine sahip TS1400'de kullanılmak üzere Türkiye'de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirildi. TS1400'ün üretiminde imalat ve malzeme teknolojisi alanında pek çok ilke imza atıldı.