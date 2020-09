Son dakika: Ucuz konut için dev hamle! Düğmeye basıldı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konut sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşları sevindirecek bir hamle daha geldi. Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO işbirliği ile inşaat malzemelerinin yüzde 100 yerli üretimi sağlanacak. Maliyetler düşünce konut fiyatları da gerileyecek. Sektör temsilcilerine göre inşaat malzemelerinin tamamının yerli üretimi yüzde 15-20 oranında maliyet avantajı sağlayacak, bu da orta ve uzun vadede satış fiyatlarına yansıyacak.



YERLİ MALZEME İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İnşaat malzemelerinde yüzde 100 yerli üretim hedefi için çalışmalara başladıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO ithal edilen tüm ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacak yatırımlar yapacak" dedi. Asansör, yürüyen merdiven gibi çoğunlukla ithal edilen inşaat malzemelerinin yerli olması için harekete geçildiğini belirten Bakan Kurum, "Pandemi süreci yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu öğretti" dedi.



TÜRKİYE GENELİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA KONUT ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ

Bakan Kurum, Emlak Katılım'ın herkesin ev sahibi olabilmesi için yeni modeller üzerinde çalıştığını dile getirdi. Bu çalışmalardan birinin de Yapı Tasarruf Sandığı olduğunu belirten Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) olduğu gibi yapabileceğini, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ'nin de satış sürecini devam ettireceklerini belirten Kurum, "5 milyon vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız" dedi. TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projelerindeki son durumu da paylaşan Bakan Kurum, şunları söyledi: "100 bin konutun tamamının kuralarını çektik, hak sahiplerini belirledik. 10 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatları başlattık. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla konut üretimini gerçekleştirmiş olacağız."



HER İLÇEYE OTOPARK GELİYOR

TÜRKIYE genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken, şehirlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için yeni modeller de geliştiriliyor. Şehirlerin otopark ihtiyacını karşılamak için de dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde yeni ayağın otoparklar olduğunu belirterek, "Trafik ve otopark sorunun olduğu yerlerde birkaç tane binayı dönüştürüp, yerine katlı otoparklar yapacağız. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte yapacağız. Belediyelere yazı yazdık. Her ilçede bir tane örnek yapılsın istiyoruz. Şu anda Ümraniye'de bir örneğini yapıyoruz" dedi.



KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK

MAYIS 2020 itibarıyla özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında toplamda 5 bin 459 adet imar barışına aykırı kaçak yapı tespit ettiklerini söyleyen Murat Kurum, "Tespit edilen bu yapıların 2 bin 855'i için suç duyurusunda bulunduk. 540 binanın, 2 bin bağımsız bölümün yıkımını tamamladık. Ekiplerimiz son 1.5 sene içerisinde 2 bin 144 denetim gerçekleştirdi. Muğla'da 541 bağımsız bölüm, 34 kıyı yapısı, 1 istinat duvarı olmak üzere 576 yapıyı yıktık. Bodrum'da 503 bağımsız bölüm ile 34 kıyı yapısını yıktık. Bu yılın sonuna kadar 307 ayrı parselde yer alan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



DOĞRU ÖRNEKLER TALEBİ ARTIRIYOR

81 ilde deprem konutlarının üretimini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Elazığ ve Malatya'da 25 bin 315 konutun çalışmalarını başlattık. 6 ay gibi kısa bir sürede konutlarımızı bitirme noktasına getirdik. Elazığ ve Malatya'da ilk konutların geçici kabulu başladı" dedi. Kentsel dönüşümde doğru örneklerin sayısı arttıkça vatandaşın da talepte bulunduğunu belirten Kurum, bugüne kadar toplam 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirterek, "5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştüreceğiz" diye konuştu.



GÜRÜLTÜYE BARİYER ÇÖZÜMÜ

2023 yılına kadar Türkiye genelinde 60 bin metrekarelik gürültü bariyeri yapma hedeflerinin olduğunu anlatan Bakan Kurum, "Şehirlerin stratejik gürültü haritalarına göre eylem planları hazırlıyoruz. İstanbul'da Beyoğlu Haliç, Maltepe D-100 karayolu ile Ümraniye'de gürültü kirliliğini azaltmak için 3 proje yürütüyoruz. Bariyer yapılmadan önce Ümraniye'de 132 desibel gürültü vardı, 58'lere indi. Talep gelmesi halinde ihtiyaç olan her yerde yaparız" şeklinde konuştu.

Sabah