Kaç puanla takdir teşekkür alınır? TAKDİR -TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2024: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne not ortalaması kaç olmalı?
"Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler, not ortalamalarına bağlı olarak takdir ve teşekkür belgesi alma konusunda detayları araştırmaya devam ediyor. İşte takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı!
"Takdir teşekkür almak için kaç puan gerekir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 19 Ocak cuma günü sona erecek. Bu yıl ilk kez karne alacak öğrenciler ise takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerektiğini merak ediyor. Peki, kaç puanla belge alınır? İşte karne notu takdir teşekkür hesaplama ekranı!
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 19 Ocak cuma günü sona erecek. Karne dağıtımının ardından ise tatil başlayacak.
Teşekkür Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı
Teşekkür belgesi alabilmek için gerekli olan puan aralığı 70,00 ile 84,99 arasındadır. Bu puan aralığında olan öğrenciler, derslerdeki başarılarından dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.
Takdir Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı
Takdir belgesi için ise 85,00 ve üzeri bir puan gereklidir. Bu puanı alan öğrenciler, derslerde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle takdir belgesi almaya hak kazanır.
Takdir ve Teşekkür Hesaplama Yöntemi
Takdir ve teşekkür belgelerinin hesaplanmasında öğrencinin notları ve ders saatleri önemli bir rol oynar. Hesaplama yapılırken, öğrencinin her ders için aldığı not, o dersin saat sayısı ile çarpılır. Elde edilen toplam, haftalık toplam ders saatine bölünerek öğrencinin dönemlik not ortalaması hesaplanır.
ÖRNEK HESAPLAMA!
Örneğin; Türkçe dersinden 4 saatte 80, Matematik dersinden 3 saatte 75, Beden Eğitimi dersinden 2 saatte 100 ve Fen Bilgisi dersinden 2 saatte 60 not alan bir öğrencinin toplam ders saati 11, toplam notu ise 865 olur. 865'i 11'e bölerek yapılan hesaplamada öğrencinin not ortalaması 78,63 çıkar. Bu durumda öğrenci, 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.
LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Öğrenciler, karnelerin alınmasına günler kala not ortalamalarını merakla araştırıyor. Ancak endişelenmeye gerek yok! Not ortalaması hesaplama işlemi, küçük adımlarla kolayca gerçekleştirilebiliyor.
1. Adım: Yazılı Puanlarını Topla
Not ortalaması hesaplamak için ilk adım, yazılı puanları toplamak. Öğrenciler, her ders için 1. yazılı puanını 2. ve varsa 3. yazılı puanıyla topluyor.
2. Adım: Toplam Yazılı Sayısına Böl
Toplanan yazılı puanları, toplam yazılı sayısına bölün. Bu adım sonucunda her ders için ayrı ayrı not ortalamaları elde edilir.
3. Adım: Ders Başına Gelen Not Ortalamalarını Topla
Tüm dersler için bulunan not ortalamalarını topla. Bu sayede öğrenciler, o dönem aldıkları derslerin genel performansını görebilirler.
4. Adım: Toplam Ders Sayısına Böl
Toplanan not ortalamalarını, o dönem kaç ders aldıysa ona böl. Böylece öğrenciler, karne not ortalamasını elde etmiş olurlar.
NOT ORTALAMASINA E-OKUL'DAN BAKILIR MI?
Veliler öğrencilere ait not ortalamalarını e-Okul VBS üzerinden görüntüleyebilirler.
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- Kaç puanla takdir teşekkür alınır? TAKDİR -TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2024: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne not ortalaması kaç olmalı?
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