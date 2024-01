Kaç puanla takdir teşekkür alınır? TAKDİR -TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2024: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne not ortalaması kaç olmalı?

Teşekkür Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı

Teşekkür belgesi alabilmek için gerekli olan puan aralığı 70,00 ile 84,99 arasındadır. Bu puan aralığında olan öğrenciler, derslerdeki başarılarından dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.

Takdir Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı

Takdir belgesi için ise 85,00 ve üzeri bir puan gereklidir. Bu puanı alan öğrenciler, derslerde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle takdir belgesi almaya hak kazanır.

Takdir ve Teşekkür Hesaplama Yöntemi

Takdir ve teşekkür belgelerinin hesaplanmasında öğrencinin notları ve ders saatleri önemli bir rol oynar. Hesaplama yapılırken, öğrencinin her ders için aldığı not, o dersin saat sayısı ile çarpılır. Elde edilen toplam, haftalık toplam ders saatine bölünerek öğrencinin dönemlik not ortalaması hesaplanır.