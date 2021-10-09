AÖF’ten son dakika açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından kayıt yenileme sürecinin uzatıldığı duyuruldu. Öte yandan yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs pandemisi nedeniyle online gerçekleştirilen sınavlar hakkında da açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından kayıt yenileme takvimi ve sınavlar hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF sınavları online mı olacak? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte merka edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 güz yarıyıl kayıt yenileme tarihi 17 Ekim'e kadar uzatıldı. Öğrenciler, 17 Ekim saat 22.00'a kadar kayıt yenileme işlemini yapabilecek.