Gözler onda! KYK burs başvurusu 2021 ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Burs başvuru tarihleri için kurumdan bir açıklama henüz yapılmış değil. Ancak Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında burs başvurusunun alınacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde bunu ahaber.com.tr adresindne takip edebileceksiniz.

2021 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yılki KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi. Bu yılki miktar ise henüz açıklanmadı.