Gözler onda! KYK burs başvurusu 2021 ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu başladı mı?
KYK burs başvurusu 2021 yılında da merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi bu yıl geri ödemesiz burs başvurusu yapmak istiyor. Yurt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. Burs ve kredi ödemeleri arasında fark bulunuyor. Krediyi okuldan sonra geri ödemek gerekirken, burs geri ödemesiz oluyor. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 KYK burs başvurusu başladı mı? İşte detaylar!
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapılıyor. Üniversite öğrencilerine rahat bir nefes aldıran ödemelere de yoğun talep gösteriliyor. Öğrenciler aldıkları kredileri okuldan sonra taksitle geri öderken, burslar ise karşılıksız veriliyor. Bu yılki başvuruları kaçırmak istemeyen öğrenciler 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor.
KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Burs başvuru tarihleri için kurumdan bir açıklama henüz yapılmış değil. Ancak Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında burs başvurusunun alınacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde bunu ahaber.com.tr adresindne takip edebileceksiniz.
2021 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yılki KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi. Bu yılki miktar ise henüz açıklanmadı.
BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.
Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.
Eylül 2018'de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4'lük sistemde 2.00'nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.
Not ortalaması 100'lük sistemde 53.33'ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
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