AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Kayıt ücreti...

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapacak öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini daha sonra belirtilecek tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, akademik takvimde sadece güz dönemi tarihleri duyuruldu. Bahar dönemi kayıt ve sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.