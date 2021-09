Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı?

PUANLARDA HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Sınav hesaplamaları için her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulacaktır. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunmaktadır. Böylelikle her aday için dört ayrı ham puan hesaplanmaktadır. Bütün öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalama puanı bulunmaktadır.