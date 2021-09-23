Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrencilere ilan etti.