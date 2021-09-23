Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bursluluk sınav sonuçları için meraklı bekleyiş artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce öğrencinin beklediği sınav sonuçları için önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı?
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 yılı İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrencilere ilan etti.
Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacağını açıkladı.
PUANLARDA HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Sınav hesaplamaları için her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulacaktır. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunmaktadır. Böylelikle her aday için dört ayrı ham puan hesaplanmaktadır. Bütün öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalama puanı bulunmaktadır.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanmaktadır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilmektedir. Her bir test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunmaktadır.
Testlerin ağırlıklı standart puanları Standart Puan (TASP) bulunmaktadır. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme esnasında Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılmaktadır.
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