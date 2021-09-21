VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci merak konusu haline geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitimlerini aileden uzak bir yerde devam ettiren ihtiyaç sahibi öğrencilerin yakından takip ettiği VGM 2021 burs başvuruları için detaylar merak ediliyor. İşte, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM burs başvuruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alan konular arasında. 2021-2022 VGM burs başvuruları ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Başvuru süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor?
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? - 2021 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 2021 2022 eğitim öğretim yılında VGM burs başvuru tarihlerine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
VGM BURSUNA NASIL BAŞVURULUR?
2021 - 2022 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular belirlenen tarihler arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Halen burs almakta olan öğrencilerimizin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.
VAKIF BURSU GERİ ÖDEMELİ Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce öğrenciye verdiği burs geri ödemesiz olarak veriliyor.
VGM DEVLETİN Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir.
VGM BURS NE KADAR 2021?
2021-2022 eğitim öğretim yılında burs miktarı ile ilgili henüz belirlenmiş bir rakam mevcut değildir.
VGM BURSU NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl;
Ortaöğretim öğrencilerinde eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
Yükseköğrenim öğrencilerinde Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verilmektedir.
Türkiye'de kalma izni bulunmayan öğrencilere, diğer kurumlardan eğitim yardımı alan öğrencilere, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan öğrencilere burs verilmemekte olup burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere burs almaya devam ettikleri sürelerde her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 600,00 TL burs verilmektedir.
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