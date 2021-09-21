VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM burs başvuruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alan konular arasında. 2021-2022 VGM burs başvuruları ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Başvuru süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? - 2021 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 2021 2022 eğitim öğretim yılında VGM burs başvuru tarihlerine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.