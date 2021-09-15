AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi için kayıt tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversite kayıt tarihlerini son dakika olarak duyuruldu. Diğer yandan açıklamada kayıt sürecinde izlenmesi gereken yollarda paylaşıldı. İşte, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı?

AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.