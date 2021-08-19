AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak?
AKS sınavı ne zaman yapılacak? MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2021 AKS sınav ücreti yatırma süresinin uzatıldığı bildirildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren aday öğretmenler heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Sınav sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 AKS sınavı hakkında tüm detaylar...
AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için geri sayım başladı. Sınav ücreti yatırarak başvuru yapan aday öğretmenlerden henüz başvuru yapamayanlar için ek süre tanındı. Sınav ücreti yatırma işlemlerinde süre uzatıldı. Peki, AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
AKS SINAV ÜCRETİ YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2021 AKS sınavına para yatıramayan aday öğretmenler için ek süre verildi. Buna göre, aday öğretmenler 19 Ağustos 23:59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 140TL'yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası'ndan herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile "MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS" adı altında yatıracaklar.
AKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için sınav giriş belgesi 27 Ağustos 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.
AKS SINAVI NE ZAMAN?
2021 AKS sınavı 05 Eylül 2021 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Sınav, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek.
AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanacak.
AKS SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular sorulacak.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şu şekilde:
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
AKPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
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