AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için geri sayım başladı. Sınav ücreti yatırarak başvuru yapan aday öğretmenlerden henüz başvuru yapamayanlar için ek süre tanındı. Sınav ücreti yatırma işlemlerinde süre uzatıldı. Peki, AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

AKS SINAV ÜCRETİ YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2021 AKS sınavına para yatıramayan aday öğretmenler için ek süre verildi. Buna göre, aday öğretmenler 19 Ağustos 23:59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek.