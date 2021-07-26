Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...
MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin sonuna geldiğimiz dönemde okulların açılma tarihi yeniden gündeme geldi. Günlük vaka sayılarında yeniden artış yaşanması sonrasında MEB tarafından yeni tarih açıklamasının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?
Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik bakanlık olarak her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın." açıklamalarında bulundu. İşte, okulların açılma tarihi ertelenecek mi?
YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
Konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
BAKAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirterek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." paylaşımında bulundu.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek
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- Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...
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