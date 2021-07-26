Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...

Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik bakanlık olarak her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın." açıklamalarında bulundu. İşte, okulların açılma tarihi ertelenecek mi?

YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

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