DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi merak ediliyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.