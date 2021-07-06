İlkokul 1. sınıf hangi okula gidecek? 2021-2022 İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? e-Okul kayıt sorgulama ekranı!

Yılmaz, imam hatip okullarındaki eğitim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Meslek derslerinin öğrencilerimizin üniversite sınavlarında ihtiyaç duydukları sebep-sonuç ilişkisi kurma, akıl yürütme sürecini takip etme, analiz yaparak ve sentezleyerek yorumlama becerisi kazanmaları açısından önemli bir işlevi bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerimiz, bilgiyi arama, toplama ve işleme, bilgi ve metodolojiyi kullanma, sorular sorma ve mantık yürüterek delillere dayalı sonuçlar çıkarma, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilme, topluluk önünde hitap edebilme, iç disiplin sağlayarak engellerle ve zorluklarla baş edebilme, liderlik becerisini geliştirerek sosyal sorumluluk sahibi olabilme gibi beceriler kazanarak hayata hazırlanmaktadır.

İmam hatip liselerinde öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmalarında hiçbir eksiklikleri olmadığı gibi ilaveten İHL meslek derslerinin akademik becerilere katkısı bulunmaktadır. Her yıl yeni hedeflerle akademik alanda çıta yükselmekte, destek eğitimleri, deneme sınavları ve özgün çalışma ortamları sağlanmaktadır."

Kur'an-ı Kerim derslerinin de öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, özellikle son dönemde çok ilgi gören örgün eğitimle beraber hafızlık projesinde bu durumu yakından gördüklerini vurguladı.

Yılmaz, duygu durum araştırmalarında öğrencilerin akademik öğrenmelerinin ezber becerilerini, ezber becerilerinin de akademik öğrenmeleri çok geliştirdiğini, öğrencide yüksek motivasyon, azim, sabır ve sebat ile iç disiplini ortaya çıkardığını belirtti.