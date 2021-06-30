Son dakika: ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına Haluk Görgün seçildi | Haluk Görgün kimdir?

Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör olmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürmüştür. Bölüm Başkanlığı süresince birçok yüksek lisans programının kuruculuğunu yapmıştır.



Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürütmüştür.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiştir.

Kasım 2014 - Nisan 2018 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunmaktadır.

Yine 2014 yılından bu yana Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu üyesi olmasının yanı sıra TÜBİTAK ve YÖK'te birçok komisyon ve kurulda görev almaktadır.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, ilk kez 15 Mart 2017'de Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

İlk kez 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN 26 Nisan 2019 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul ve

Yönetim Kurulu toplantılarında aynı görevlere tekrar seçilmişti.

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden bu yana ASELSAN Genel Müdürü olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, evli ve 2 çocuk babasıdır.