Son dakika: LGS soruları ve cevapları sorgulama: 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi
Son dakika... LGS soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. 2021 LGS sınavına katılan öğrenciler, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için sınav sorularını görüntülemek istiyor. Liseye geçiş için heyecan içinde olan öğrenciler şimdi de sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Son dakika... LGS soruları ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik 6 Haziran'da uygulanan LGS sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sözel ve sayısal bölüm soru kitapçıklarını görüntüleyen öğenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
LGS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
06 Haziran 2021 tarihinde uygulanan LGS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Aşağıdaki linklere tıklayarak soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.
LGS 2021 SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN...
LGS 2021 SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.
LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavın değerlendirmesi kılavuzunda "Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur." bilgisi yer alıyor.
Buna göre, LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürecek.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.
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