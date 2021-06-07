Son dakika: LGS soruları ve cevapları sorgulama: 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavın değerlendirmesi kılavuzunda "Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur." bilgisi yer alıyor.

Buna göre, LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürecek.