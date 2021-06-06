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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puanı nasıl hesaplanır? | LGS sınavı zor muydu?

A Haber
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Giriş: 06.06.2021 19:51
İki oturum yapılan LGS sınavı sona erdi. LGS'den çıkan adayların çoğu matematik sorularının daha zorlayıcı olduğunu belirtti. Sosyal medyada LGS'ye ilişkin yorumlar da yapılmaya başlandı. Peki Liselere Geçiş Sınavı zor muydu? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puanı nasıl hesaplanır?  2021 LGS soru ve cevapları ne zaman açıklaacak? LGS cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? 1, 2 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavın sorularını eğitim uzmanı İbrahim Taşel, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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