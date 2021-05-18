AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı? 2021 açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? MEB takvimi!

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, mezun olabilmek ya da kredi notunu yükseltebilmek için 3. dönem sınavını bekliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı? 2021 açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR??

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması kararı alındı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılacak.