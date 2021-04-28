ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı?
ATA ÖF vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bahar dönemi vize sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılması ile birlikte gözler final sınavına çevrildi. Bahar döneminin tamamlanmasına kısa süre kala final sınavı ile ilgili açıklama geldi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı? İşte cevaplar...
ATA AÖF vize sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bahar dönemi vize sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecan başlamıştı. Atatürk Üniversitesi tarafından sonuçların açıklandığı duyuruldu. Şimdi ise gözler final sınavına çevrildi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı? İşte haberin detayları...
ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriilen 2020-2021 bahar yarıyılı online vize sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.
ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?
2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavı ise 28 Haziran - 02 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Kovid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar neticesinde 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi.
ATA AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.
ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
Sınav dönemi boyunca ATA-AÖF mobil uygulaması üzerinden deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.
LMS sayfanızda yer alan "YARDIM" butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30'dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.
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- ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı?
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