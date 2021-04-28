AÖL 3. dönem kayıt yenilemede flaş değişiklik! 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? 3. dönem sınavları...

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler 3. dönem kayıtları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 26 Nisan'da kayıt sürecinin başlamasının ardından sınav tarihi de belli oldu. AÖL tarafından yapılan son dakika açıklaması ile kayıt yenileme tarihlerinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Peki, 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte haberin detayları...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Açık Öğretim Kurumları'nın 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 14 Mayıs'a kadar yapılacağı bildirildi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu tarihler aralığında kayıt yenileme işlemlerine ara verilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesaib itimine kadar yapılması,

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması kararı alındı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 3. dönem sınavları 03 Temmuz saat 09.30'dan 07 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar yapılacak. Sınavlar online olacak.