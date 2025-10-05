CANLI | İsrail-Hamas müzakereleri başladı! Gazze'ye barış gelecek mi? | Trump'tan açıklama: Çok başarılı geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planını kısmen kabul eden Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler 5 Ekim Pazar günü Mısır'da başladı. İsrail Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman düzenlerken ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan peş peşe açıklamalar geldi. Trump, yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları durdurmaya hazır olduğunu söyleyerek Hamas'ın iktidarda kalmayı seçtiği takdirde Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir imhanın gerçekleşeceğini söyledi. Trump, son olarak yaptığı açıklamada şu ana kadarki temaslarla ilgili olarak "Çok başarılı geçti" ifadesini kullandı.
İsrail ve Hamas arasında müzakere görüşmeleri bugün Mısır'da başladı.
İşte Trump'ın planının masaya yatırıldığı müzakerelerden anbean gelişmeler...
HAMAS HEYETİ MÜZAKERELER İÇİN MISIR'A ULAŞTI
Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır'a ulaştığını duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır'a ulaştı." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, ziyaretin süresine veya görüşme takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın, pazartesi İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze'deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.
Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
TRUMP: GÖRÜŞMELER ÇOK BAŞARILI GEÇTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında; "görüşmeler çok başarılı geçti." dedi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Hamas ve dünyanın dört bir yanından (Arap, Müslüman ve diğer) ülkelerle, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi Orta Doğu'da uzun zamandır barış arayışı konusunda çok olumlu görüşmeler yapıldı." ifadelerine yer verdi.
PAZARTESİ GÜNÜ MISIR'DA TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER
Görüşmelerin "hızla ilerlediğini" aktaran Trump, heyetlerin son detayları ele almak ve netleştirmek için pazartesi Mısır'da tekrar bir araya geleceğini belirtti.
Trump, ateşkes teklifinde yer alan aşamalardan ilkinin bu hafta tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, "Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.
Bölgedeki çatışmanın asırlardır devam ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti: "Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey."
HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞTI
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Filistin'in başkenti Kudüs'ten bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
Kurşun'un açıklamalarından satır başları...
Ata Gündüz Kurşun: Ateşkes masası Mısır'da kurulacak. Gün içerisinde, geride bıraktığımız saatler içerisinde son açıklamalar da yapıldı aslında. Hani "son kozlar oynandı" denilir ya, tıpkı da öyle oldu. En üst perdeden açıklama, hatta tehdit gibi açıklama Amerikan Başkanı Trump'tan geldi. Trump dedi ki, "Hamas dedi bu ateşkese onaylayacak. Eğer Gazze'de yönetimde kalmayı seçerse Hamas, tam şekilde yok edilecek" dedi. Netanyahu, "Bombalamayı durdurmaya hazır" ifadelerini kullandı Amerikan Başkanı. Ama bu açıklamaların çok da fazla sahaya yansımadığını gördük geride bıraktığımız gün içerisinde. İsrail savaş uçakları yine Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam etti.
Yine Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamaları da geride bıraktığımız güne damgasını vurdu. Dedi ki, "Umarım bu işin lojistik kısmı hızlı bir şekilde sonuçlanır" dedi. "Prensip olarak anlaşıldığını" söyledi. Savaştan sonra ne olacağını ama önceliğimiz dedi rehineleri kurtarmak dedi. Aslında şöyle, bir haftalık sürece baktığımız zaman herkesin birinci öncelik maddesi, daha doğrusu Amerika ve İsrail'in öncelik maddesi rehinelerin kurtarılması. Çünkü artık iki yılın içerisindeyiz İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında. Bu iki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 50 civarında da halen rehine Hamas'ın elinde bulunuyor. Netanyahu da zaten kamuoyu baskısıyla karşı karşıya. Çünkü her gün neredeyse Batı Kudüs'te Netanyahu'nun ofisinin, evinin etrafında, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın etrafında rehine yakınları protesto gösterisi düzenliyor. İşte o nedenle de bu baskılar gitgide artmış durumda. Öncelikli hedef olarak rehinelerin serbest bırakılması var.
HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞTI
İkinci aşama ne olacak? İkinci aşama da ise Hamas'ın silah bırakması konusu var. Hamas silah bırakacak mı, bırakmayacak mı ki yapılan açıklamalar oldukça diplomatik Hamas tarafından. Hatta hemen şunu da belirtelim son dakika gelişmesi olarak, Hamas heyeti de yine Hamas'tan yapılan açıklama, Mısır'a ulaştı geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde. Ve bir taraftan da artık Hamas'sız bir Gazze ne olacak, kim yönetecek, nasıl yönetecek? Malum Tony Blair seçeneği gündemde, Irak'ta 1 milyon kişinin katili malum. Gazze ise, Hamas yönetimi ise böyle bir şey istemiyor. "Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı vardır" diyor. Dolayısıyla da içerisinde Filistinlilerin de olduğu bir yönetim talep ediyor. Ama dediğimiz gibi bunların hepsi birer başlık ama ilk başlık rehinelerin serbest bırakılması.
BÜTÜN GÖZLER MISIR'A ÇEVRİLDİ
Ama Genelkurmay Başkanı'yla birlikte İsrail Hükümet Sözcüsü yine kışkırtıcı açıklamalar yaptı: "Çekilmemiz herhangi söz konusu değildir" dedi. "Evet" dedi, "bombalamayı durdurduk ama" dedi, "bu dedi bir operasyonun bir parçası" dedi. "Şayet" dedi, "anlaşma olmazsa yine" dedi, "askeri müdahalemiz devam edecek Gazze'ye" dedi. Her bir taraftan açıklamalar bu şekilde. Dediğim gibi artık bütün gözler Mısır'a çevrilmiş durumda. O müzakere masasında neler konuşulacak, ne gibi kararlar alınacak? Hep söylediğimiz bir şey var: Burası Orta Doğu coğrafyası. 30 saniye sonra ne olacağını bilmediğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bekleyip göreceğiz. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
SUMUD AKTİVİSTLERİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Küresel Sumud Filosu, İsrail’in gözaltına aldığı aralarında 4 Fransız milletvekilinin de bulunduğu 16 farklı ülkeden toplam 42 aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir halindeyken İsrail ordusu tarafından 1 Ekim’de yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler açlık grevine başladı. Küresel Sumud Filosu, İsrail’in gözaltına aldığı aralarında 4 Fransız milletvekilinin de bulunduğu 16 farklı ülkeden toplam 42 aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de açlık bir trajedi değil, bir politikadır. Ekim 2023'ten bu yana İsrail, insanları hayatta tutan tarlaları, çiftçileri ve yardım konvoylarını hedef alırken, yiyecek, su, elektrik ve yakıtı keserek tam bir açlık kampanyası yürütüyor. Kıtlık yayılırken ve tarım arazilerinin yüzde 95'i tahrip olurken, onlarca Küresel Sumud Filosu gönüllüsü hala tutuklu durumda ve Filistinlileri aç bırakan aynı rejim tarafından beslenmeyi reddediyor" denildi.
İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere düzenlediği baskınlarda yaklaşık 500 aktivisti gözaltına almıştı. İsrail, bugüne kadar işlemleri tamamlanan 170 aktivisti ise sınır dışı etti.
TRUMP: GAZZE PLANI TARAFLAR İÇİN HARİKA
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes için ortaya konulan planın, İsrail ve diğer taraflar için "harika" olduğunu savundu.
Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Gazze'de esirlerin salıverilmesine olanak tanıyan planın İsrail için "harika" sonuçları olacağını söyledi.
Trump, öncelikle İsrail'i kastederek "Esirlerinizi geri almak istiyorsunuz, değil mi? Bu, İsrail için harika bir anlaşma. Tüm Arap dünyası, Müslüman dünyası ve dünyanın geri kalanı için harika bir anlaşma." ifadelerini kullandı.
ABD basınında, Başkan Trump'ın bu sözleriyle, ateşkes planına Hamas'ın yanıtıyla ilgili Tel Aviv'den gelen ilk yorumların aksine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine anlaşmayı desteklemeleri gerektiği mesajını verdiği değerlendirmeleri yer aldı.
İSRAİL: ATEŞKES YOK OPERASYONEL DEĞİŞİKLİK VAR
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, İsrail ordusunun işgal saldırıları yürüttüğü Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun batısını ziyaret ettiği ifade edildi.
Zamir, askerlere hitap ettiği konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planı hakkında, "Ateşkes yok, ama operasyonel durumda bir değişiklik var. Siyasi makamlar, sizlerin askeri hareketle getirdiğiniz araçları ve kazanımları alıp bunları siyasi bir başarıya çeviriyor." ifadesini kullandı.
"Siyasi çaba başarısız olursa, savaşa geri döneceğiz." diyen Zamir, ateşkes planına rağmen Gazze'ye yönelik saldırıların devam edebileceği yönünde açıklamada bulundu.
Zamir, İsrail ordusunun "başka savaş hedeflerinin olduğunu" ifade ederek, "Hamas'ın Gazze'de hem hükümet hem de askeri düzeyde varlığının devam etmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse bunu başarmak için savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
HAMAS'TAN İSRAİL'E BATI ŞERİA TEPKİSİ: APARTHEID POLİTİKASINI TEMSİL EDİYOR
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da her geçen gün biraz daha fazla toprak gasbederek yerleşim birimlerini genişletiyor ve Filistin kentlerinin coğrafi bağını koparıp onları kantonlara çeviriyor.
Hamas yöneticilerinden Merdavi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı "daha fazla Filistin toprağını gasbetme" politikası çerçevesinde Batı Şeria'daki yerleşimlerin benzeri görülmemiş şekilde arttığını dile getirdi.
Yerleşimlerin amacının, "Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistinlilerin tehcir edilmesi" olduğunu vurgulayan Merdavi, yerleşimlere ek olarak Batı Şeria'da baskınlar, saldırılar, gözaltılarda da artış yaşandığını ve bununla da direniş ruhunun çökertilmeye çalışıldığını aktardı.
Merdavi, "Bu suçlar, tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları açıkça ihlal eden, toprakları yerli halktan arındırmayı amaçlayan apartheid politikasını temsil etmektedir." ifadesini kullandı.
Hamaslı yetkili Merdavi, Filistin halkının, tüm saldırılara ve yerleşimlerin genişletilmesine karşı direneceğini dile getirdi.
İSRAİL MISIR'A HEYET GİTMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkes planını Hamas ile arabulucular üzerinden müzakere edecek heyetinin Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine yarın sabah yola çıkması talimatı verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere Mısır'a gitmesi talimatı verdi.
İsrail heyetinin, pazartesi sabah saatlerinde Hamas ile dolaylı müzakerelere katılmak üzere Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.
İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail-ABD ilişkilerinde kilit rol oynuyor ve müzakere heyetine başkanlık ediyor.
TRUMP: NETANYAHU BOMBARDIMANI DURDURMAYA HAZIR
ABD Başkanı Donald Trump, basına verdiği son açıklamasında "Netanyahu Gazze'deki bombardımanı durdurmaya hazır!" olduğunu söyleyerek Hamas'a tehdit gibi çağrıda bulundu. Trump, Hamas'ın iktidarda olmayı seçtiği takdirde Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir imhanın başlayacağını söyledi.
Öteyandan konuşmasının devamında Gazze anlaşmasına değinin Trump, anlaşmanın İsrail ve bölge ülkeler için mükemmel olduğunu söyledi.
İSRAİL MÜZAKERELER ESNASINDA 15 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail işgal güçlerinin sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bina ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.
İsrail işgal güçlerinin, Gazze kentinin batısında Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 Filistinli daha hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Selasini Caddesi'nde çok katlı bazı binaların üst katlarını bombaladı, saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.
Aynı mahallede İsrail'in, Filistinlilere ait iki eve yönelik saldırısında yaralananlar oldu.
Şati Mülteci Kampı'nda bir ev vurulurken, doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de topçu atışlarıyla hedef alındı.
GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNE DÜZENLENEN SALDIRILAR
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Şakuş bölgesinde İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde yardım bekleyen Filistinliler hedef alındı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Han Yunus kentinin kuzeyindeki Asda bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı; yaralananlar oldu.
İsrailli işgalciler ayrıca Han Yunus'un orta kesimini topçu atışlarıyla vurdu, kuzey bölgelerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.
GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİ
İsrail işgal güçleri, Netzarim Koridoru çevresinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in orta bölgelere düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli öldü.
İsrail işgal güçleri, Ezher Üniversitesi binasına da yeniden saldırı düzenledi.
Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirilirken, Bureyc Mülteci Kampı ise topçu saldırılarıyla hedef alındı.
TRUMP'TAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki çatışmaları sona erdirmeye yönelik planını hayata geçirmek isterken, Filistinli direniş grubu Hamas’ın iktidarı ve Gazze üzerindeki kontrolü bırakmaması halinde “tam bir imhayla” karşı karşıya kalacağını söyledi.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki bombardımanların sona erdirilmesi ve ABD’nin bölgeye dair geniş kapsamlı vizyonunu destekleme konusunda hemfikir olup olmadığı yönündeki soruya CNN’e verdiği demeçte, “Evet, Bibi de bu konuda aynı noktada.” yanıtını verdi.
Pazar günü yayımlanan röportajda Trump ayrıca, Hamas’ın barışa gerçekten bağlı olup olmadığını yakında anlayacaklarını ifade etti.
Netanyahu hükümetinin saldırı durdurmaya hazır olduğunu öne sürdü.
RUBIO: PRENSİPTE HAMAS'LA ANLAŞTIK
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze müzakerelerinde Filistin direniş örgütü Hamas ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmelerin "ikinci aşamasına" geçildiğini belirterek, bu aşamanın silahsızlanma ve demobilizasyon sürecini kapsadığını söyledi. Rubio, bu sürecin "kolay olmayacağını" ancak ilerleme sağlandığını vurguladı.
Rubio, Hamas'ın savaş sonrası dönemde atılacak adımlar konusunda prensipte anlaşma sağladığını belirtti. "Bu henüz savaşın sonu değil, hâlâ yapılması gereken işler var," diyen Rubio, görüşmelerin ayrıntılarının ve lojistik düzenlemelerin kısa süre içinde tamamlanmasının umulduğunu ifade etti.
Rubio, ayrıca, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya yönelik toplantıların devam ettiğini doğruladı.
İSRAİL'İN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Rubio, Gazze'de savaş sonrası döneme ilişkin açıklamasında, "Hamas'sız bir yönetim yapısını üç günde kurmak mümkün değil." dedi.
Rehinelerin bu hafta serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna Rubio, "Rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum" yanıtını verdi.
Rubio ayrıca, İsrail'in geceden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve 65 Filistinliyi katletmesini görmezden gelerek, Hamas'ın anlaşmaya gerçekten ciddi şekilde yaklaşıp yaklaşmadığının çok kısa sürede belli olacağını söyledi.
HAMAS VE İSRAİL MISIR'DA GÖRÜŞÜYOR
GAZZE MÜZAKERELERİNİN ADRESİ BELLİ OLDU
Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerini kabul etmesi, diğer maddeleri ise kapsamlı müzakerelerle görüşmeye açık olduğunu duyurmasının ardından gözler muhtemel müzakerelere çevrildi.İsrailli Channel 12 televizyonu, İsrail ile Hamas arasında Trump'ın planını hayata geçirmeye yönelik dolaylı görüşmelerin bugün Mısır'da başlayacağını aktardı. Görüşmelerin büyük ihtimalle Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh'te yapılmasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in müzakere heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in başkanlık edeceği öne sürüldü. Ayrıca Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Mısır'a doğru yola çıktığı aktarıldı.
"GÖRÜŞMELER SORUNSUZ İLERLERSE REHİNLER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SERBEST BIRAKILABİLİR"
Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili ise Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına ilişkin teknik ayrıntıların tamamlanması için Mısır'da yapılması planlanan görüşmelerin sorunsuz ilerlemesi halinde rehinelerin "birkaç gün içinde" serbest bırakılabileceğini söyledi.
İsrailli yetkili, hızla gelişen mevcut durumun Trump ile İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu arasında "tamamen koordineli" olarak yürütüldüğünü aktardı. Yetkili, Trump'ın Hamas'ın "barışa hazır" olduğuna inandığını, İsrail'e "rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmek için Gazze'ye yönelik bombardımanları derhal durdurmasını" söylemesinden önce iki liderin dün telefonda görüştüğünü dile getirdi.
