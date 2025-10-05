Trump yine tehdit etti: Hamas iktidarda kalırsa yok edilecek

Gazze'de ateşkes artık hiç olmadığı kadar yakın. Barış planı masada. İsrailli heyet Hamas heyeti ile görüşmek üzere Mısır'a gitti. Diğer yandan ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'dan da yeni açıklamalar var.

