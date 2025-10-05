05 Ekim 2025, Pazar

Trump yine tehdit etti: Hamas iktidarda kalırsa yok edilecek
Trump yine tehdit etti: Hamas iktidarda kalırsa yok edilecek

Trump yine tehdit etti: Hamas iktidarda kalırsa yok edilecek

Giriş: 05.10.2025 16:27
Gazze'de ateşkes artık hiç olmadığı kadar yakın. Barış planı masada. İsrailli heyet Hamas heyeti ile görüşmek üzere Mısır'a gitti. Diğer yandan ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'dan da yeni açıklamalar var.
