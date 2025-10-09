09 Ekim 2025, Perşembe

Ateşkese rağmen İsrail’den Gazze’ye topçu atışı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 12:34
Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği tarihi ateşkes anlaşması Gazze'de yürürlüğe girdi. Ancak katil İsrail, son ana kadar kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği dakikalarda bile Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vuran Siyonist ordu, "barış" kelimesinin arkasına saklanarak bir kez daha insanlık suçu işledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, o kritik anları Gazze sınırından anbean aktardı.
