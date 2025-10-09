09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Trump Gazze'de ateşkes planını imzaladı
ABD Başkanı Trump Gazze’de ateşkes planını imzaladı

ABD Başkanı Trump Gazze'de ateşkes planını imzaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 02:14
ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkes planını imzaladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını belirterek "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle çalışan Katar, Mısır ve Türkiye’den arabuluculara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump Gazze’de ateşkes planını imzaladı
ABD Başkanı Trump Gazze’de ateşkes planını imzaladı
ABD Başkanı Trump Gazze'de ateşkes planını imzaladı
Meloni’ye Gazze soykırımına ortaklık suçlaması
Meloni'ye "Gazze soykırımına ortaklık" suçlaması
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı?
Kuzey Akım 2 boru hattını kim patlattı?
Madrid’de 6 katlı binada çökme
Madrid'de 6 katlı binada çökme
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Orta Doğu’da barış için gerçek bir şans var
"Orta Doğu'da barış için gerçek bir şans var"
İsrail Özgürlük Filosu’ndan 3 gemiyi alıkoydu! İşte canlı yayında saldırı anları
İsrail Özgürlük Filosu'ndan 3 gemiyi alıkoydu! İşte canlı yayında saldırı anları
Şara ve Barrack hangi konuda anlaştı?
Şara ve Barrack hangi konuda anlaştı?
Gazze’de katliamla geçen 2 yıl
Gazze'de katliamla geçen 2 yıl
Orta Doğu’da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum
"Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum"
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü
Merkel’den Ukrayna savaşı itirafı
Merkel'den Ukrayna savaşı itirafı
Daha Fazla Video Göster