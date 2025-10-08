Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler

08 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 23:44
Mısır'daki ateşkes müzakerelerine ilişkin ilk görüntüler yayınlandı. Görüntülerde MİT Başkanı Kalın'ın da masada olduğu görüldü.
