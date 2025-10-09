Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı

09 Ekim 2025, Perşembe

Hamas ve İsrail heyetlerinin Mısır'da süren ateşkes görüşmelerinde anlaşmanın ilk aşamasını onayladığının açıklanmasını Gazzeliler sevinçle karşıladı. AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber'de detayları aktardı.
