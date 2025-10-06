06 Ekim 2025, Pazartesi

Hamas ve İsrail heyetleri Mısır’da! A Haber Gazze sınırında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 16:23
Gözler bugün Mısır'da. Katil İsrail ve Hamas Gazze planını görüşmek için Mısır'a gitti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt Gazze sınırından son durumu aktardı.
