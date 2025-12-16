Karadeniz'de yeni eşik: Ukrayna’dan Rus denizaltısına su altı dron darbesi!
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’ya ait bir denizaltıyı su altı dronlarıyla vurduğunu açıkladı. Moskova saldırıyı kabul etti ancak hasarı reddetti. Operasyon, savaşın askeri dengelerinden çok, yaklaşan müzakereler öncesi verilen sert bir mesaj olarak yorumlandı.
Ukrayna iç istihbarat servisinin açıklamasına göre, pazartesi günü gerçekleştirilen saldırıda Rusya'ya ait Kilo sınıfı bir denizaltı, Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk yakınlarında, limanda demirliyken hedef alındı. Kiev, saldırının denizaltıda "kritik hasara" yol açtığını savundu ve bunun Ukrayna'nın su altı dronlarını sahada ilk kez kullandığını açıkça ilan ettiği operasyon olduğunu duyurdu.
Rusya ise saldırının gerçekleştiğini doğruladı ancak denizaltının zarar gördüğü iddialarını reddetti.
KALİBR FÜZELERİNİN GÖLGESİNDEKİ HEDEF
Ukraynalı yetkililere göre vurulan denizaltı, Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılarda sıkça kullandığı Kalibr seyir füzelerini taşıyordu. Dört lançere sahip olduğu belirtilen Kilo sınıfı denizaltılar, nükleer silah taşımıyor ancak Rus donanmasının Karadeniz'deki vurucu unsurlarından biri olarak biliniyor.
Askeri kaynaklar, limanda bulunan bir denizaltının hedef alınmasının, doğrudan cephe dengelerinden ziyade caydırıcılık ve baskı oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekiyor.
BERLİN'DE BARIŞ KONUŞULURKEN KARADENİZ'DE SALDIRI
Saldırının zamanlaması dikkat çekti. Operasyon, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Berlin'de ABD'li müzakereciler ve Avrupalı liderlerle barış planlarını görüştüğü gün gerçekleşti.
Bu durum, Kiev'in müzakere masasına giderken, "askeri seçenekler hâlâ masada" mesajını özellikle vurgulamak istediği şeklinde yorumlandı.
Zelenskiy, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Cephede sonuç alamayanın diplomaside eli zayıf olur" ifadelerini kullanmıştı.
"SUB SEA BABY": DETAY YOK MESAJ NET
Ukrayna Güvenlik Servisi, saldırıda "Sub Sea Baby" olarak adlandırılan su altı dronlarının kullanıldığını açıkladı ancak teknik ayrıntıları paylaşmadı. Bilinenler, Ukrayna'nın uzun süredir insansız, mini denizaltılardan oluşan yeni bir saldırı konsepti üzerinde çalıştığı yönünde.
Uzmanlara göre bu sistemler, büyük savaş gemilerini batırmaktan çok, Rus donanmasını sürekli alarm hâlinde tutmayı, liman güvenliğini zorlamayı ve maliyeti düşük ama etkisi yüksek baskı yaratmayı hedefliyor.
DRON SAVAŞI BÜYÜYOR, CEPHE HALA SERT
Ukrayna, aynı gece Rusya'daki bir doğalgaz işleme tesisine yönelik geniş çaplı bir hava dron saldırısı da düzenlediğini duyurdu. Ancak tüm bu hamlelere rağmen sahadaki tablo Kiev açısından kolay değil.
Rusya, cephe hattının bazı bölümlerinde küçük ama düzenli ilerlemeler kaydederken, Ukrayna büyük ölçüde savunmada kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle Kiev'in, cephe yerine asimetrik saldırılarla denge kurmaya çalıştığı değerlendiriliyor.
BU İLK DENİZALTI HEDEFİ DEĞİL
Ukrayna, su altı dronlarıyla bir denizaltıyı ilk kez vurduğunu söylese de, Rus denizaltıları daha önce de hedef alınmıştı. Rostov-on-Don adlı Kilo sınıfı denizaltı, Kırım'daki limanlarda 2023 ve 2024'te iki kez füze saldırısına uğramış; Kiev bu geminin onarılamaz şekilde hasar gördüğünü açıklamıştı.
SAVAŞIN YÖNÜ DEĞİL, MESAJI DEĞİŞTİ
New York Times'ın haberine göre bu saldırı, savaşın genel gidişatını tek başına değiştirecek bir hamle değil. Ancak mesaj net: Ukrayna, baskı altındayken bile Rusya'nın "güvenli" kabul ettiği alanlara ulaşabildiğini göstermek istiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuzeyden çifte soğuk dalgası: Güneşi gören aldanmasın! İstanbul'a kar uyarısı
- Yeni grip varyantı H3N2 nedir, nasıl bulaşır? Influenza A tedavisi nedir?
- Psikolojik optik illüzyon testi: İlk gördüğün şey kişiliğini açığa çıkarıyor
- 1999 sonrasına avantajlı emeklilik: SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 5'lik yüksek maaş formülü
- Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti
- İstanbul'da 8-9 saatlik elektrik kesintisi: İlçe ilçe tam liste
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başladı! Şartlar ve branşlar
- 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi
- TOKİ başvuruları bitiyor! Sonuçları ne zaman? 500 bin sosyal konut kura takvimi
- 2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas
- Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?