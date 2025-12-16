Karadeniz’de yeni eşik: Ukrayna’dan Rus denizaltısına su altı dron darbesi!

Ukrayna iç istihbarat servisinin açıklamasına göre, pazartesi günü gerçekleştirilen saldırıda Rusya'ya ait Kilo sınıfı bir denizaltı, Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk yakınlarında, limanda demirliyken hedef alındı. Kiev, saldırının denizaltıda "kritik hasara" yol açtığını savundu ve bunun Ukrayna'nın su altı dronlarını sahada ilk kez kullandığını açıkça ilan ettiği operasyon olduğunu duyurdu.

Rusya ise saldırının gerçekleştiğini doğruladı ancak denizaltının zarar gördüğü iddialarını reddetti.

KALİBR FÜZELERİNİN GÖLGESİNDEKİ HEDEF

Ukraynalı yetkililere göre vurulan denizaltı, Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılarda sıkça kullandığı Kalibr seyir füzelerini taşıyordu. Dört lançere sahip olduğu belirtilen Kilo sınıfı denizaltılar, nükleer silah taşımıyor ancak Rus donanmasının Karadeniz'deki vurucu unsurlarından biri olarak biliniyor.