Ukrayna için yeni güç planı! Avrupa öncülüğünde çok uluslu ordu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupalı liderlerle Berlin'de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde güvenlik garantilerine ilişkin açıklama yapılırken Zelenskiy'e Avrupa öncülüğünde çok uluslu bir güç kurulması teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmeye Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı olan ve müzakere heyetine Witkoff ile birlikte liderlik eden Jared Kushner, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.

Toplantı, liderlerin Ukrayna'ya destek taahhütleri ve Alman hükümetinin görüşmeye katılan Avrupalı liderler adına yayımladığı ortak açıklama ile birlikte sona erdi.

Görüşmeye katılan Avrupalı liderler, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa tarafından desteklenen ortak açıklamada Ukrayna'da barış için gerçekleştirilen görüşmelerde kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı.

Ortak açıklamada Ukrayna'nın egemenliği ve Avrupa'nın güvenliğini koruyacak kalıcı bir barışın tesisi için ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte çalışılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Açıklamada liderler, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma bağlamında Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmayı destekleyici tedbirler sağlamak üzere birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

AVRUPA ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇOK ULUSLU GÜÇ!

Ortak açıklamada ayrıca, "Gönüllü ülkelerin katkılarıyla 'Gönüllüler Koalisyonu' çerçevesinde ve ABD'nin desteğiyle oluşturulacak Avrupa öncülüğünde bir "çok uluslu Ukrayna Gücü", Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olacak, Ukrayna hava sahasının güvenliğini sağlayacak ve Ukrayna içinde faaliyet göstermek de dahil olmak üzere denizlerde daha güvenli bir ortamın desteklenmesine katkı sağlayacaktır" denildi.

Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin uluslararası katılım ile ABD öncülüğünde bir ateşkes izleme ve teyit mekanizması da kurulmasının da gündeme getirildiği açıklamada, "Bu mekanizma, gelecekte olası herhangi bir saldırı için erken uyarı sağlamayı, ihlallerin sorumlularını belirlemeyi ve tarafların yararına olacak karşılıklı gerilim azaltıcı adımlar üzerinde çalışacak bir ayrıştırma mekanizmasıyla birlikte ihlallere yanıt vermeyi amaçlayacaktır" denildi.

Açıklamada gelecekte muhtemel bir silahlı saldırı durumunda barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için alınacak tedbirler, Ukrayna'nın toparlanma ve yeniden yapılanması için kaynak sağlanması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımının güçlü bir şekilde desteklenmesine de yer verildi.

ÖNCE GÜÇLÜ GÜVENLİK GARANTİLERİ SONRA TOPRAK MESELESİ

Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceğinin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, "Liderler, toprakla ilgili kararların güçlü güvenlik garantileri fiilen yürürlüğe girdikten sonra Ukrayna halkına ait olduğunu vurguladılar. Bazı konuların müzakerelerin son aşamalarında çözüme kavuşturulması gerekeceği konusunda anlaştılar. Gerekmesi halinde, Başkan Zelenskiy'in halkıyla istişare etmesini destekleyeceklerini de özellikle belirttiler" denildi.

ANLAŞMA İÇİN ŞART: HER BAŞLIKTA MUTABAKAT

Açıklamada ayrıca, "Her anlaşmada olduğu gibi, her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmış sayılmayacağı konusunda net olduklarını ve tüm tarafların çatışmaların kalıcı bir şekilde sona ermesini sağlayabilecek bir çözüme ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladılar" denildi.

Rusya'ya ABD Başkanı Trump'ın barış planını ve ateşkesi kabul etme çağrısı yapılan açıklamada, "Liderler, Moskova'yı ciddi bir şekilde müzakere zorlamak amacıyla Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etme konusunda mutabık kaldı" denildi.

GÖRÜŞME SONRASI TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de uzun bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda liderleriyle "çok uzun ve çok iyi" temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

"SAVAŞIN TEKRAR BAŞLAMASINI İSTEMİYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte şekillendirildiğini vurgulayarak, "Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'li yetkililerin Berlin'de yürütülen temaslarda Ukrayna için NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren bir "barış paketi" üzerinde önemli ilerleme sağlandığını duyurmasının ardından geldi. Yetkililer, söz konusu garantilerin sınırlı bir süre için sunulacağını ve nihai bir anlaşma halinde paketin ABD Senatosuna götürüleceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner son iki gündür Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma sağlanması için çeşitli görüşmelerde bulunuyor.

Gazetecilere görüşmelerle ilgili bilgi veren ABD'li bir yetkili, NATO anlaşmasının üye bir ülkeye yapılan silahlı saldırının, tüm üyelere yapılmış sayıldığı beşinci maddesi benzeri bir güvencenin Ukrayna'ya da sağlanacağını söylemişti.

"BARIŞ PAKETİNİN SON HALİNİ TRUMP AÇIKLAYACAK"

ABD müzakere heyetinin, Avrupalı muhatapları ile yaptıkları görüşmeler sonrası oluşan "barış paketi" taslağının son halini gelecek hafta Başkan Trump'a detaylı bir şekilde sunması bekleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Akabinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD heyeti arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi.

ABD: UKRAYNA DONETSK'TEN GÜÇLERİNİ ÇEKSİN

Adı açıklanmayan yetkililer, ABD tarafının Rusya ile barış için Ukrayna'dan Donetsk bölgesindeki güçlerini geri çekmeyi kabul etmesini istediğini açıkladı. Ukrayna tarafının daha fazla müzakere talep ettiğini aktaran yetkililer, toprak takası meselesinde anlaşmaya varmak için hala aşılması gereken büyük engeller olduğunu söyledi.

Yetkililer, ayrıca anlaşma kapsamında Ukrayna'nın NATO anlaşmasının 5. maddesinde öngörülenlere benzer güvenlik garantileri alacağını ancak bu garantilerin sonsuza kadar geçerli olmayacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına açık olduğunu ifade eden yetkililer, Trump'ın Rusya'nın daha fazla batıya doğru yayılmasını engellemek istediğini söyledi.

Rusya, daha önce Donetsk ve Luhansk'ı içeren Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini ve Kırım'ı ilhak ettiğini açıklamıştı.

"SOMUT İLERLEME SAĞLANDI"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Son iki gün içerisinde ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereler yapıcı ve verimli geçti. Somut ilerleme sağlandı. Gün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz" demişti.

Umerov, "Şu anda sosyal medyada çok fazla gürültü ve isim verilmeden yapılan spekülasyonlar mevcut. Lütfen söylentilere ve provokasyonlara kapılmayın. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in liderlik ettiği ABD heyeti, Ukrayna'nın kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı bir şekilde çalışıyor. Ukrayna heyeti, gösterdikleri çabalar için Başkan Trump ve ekibine son derece minnettardır" ifadelerini kullanmıştı.

ZELENSKİY AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy'in bu akşam Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İsveç liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer alacağı toplantıya katılarak, barış görüşmelerine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.