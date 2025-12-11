Gazze’de İstikrar Gücü’nü kim yönetecek? ABD basınından flaş iddia

Axios'un haberine göre Trump yönetimi, Gazze'de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) komuta etmesi için iki yıldızlı bir Amerikalı generali atamayı planlıyor. Haber, iki ABD'li ve iki İsrailli yetkiliye dayandırılıyor. Reuters bu bilgiyi bağımsız olarak hemen doğrulayamadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da kabul ettiği kararla, Barış Kurulu ve onunla çalışacak ülkelerin Gazze'de geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü kurulmasına yetki vermişti.

Axios'un aktardığına göre, bu hafta İsrail'i ziyaret eden ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz, Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililere Trump yönetiminin ISF'e liderlik edeceğini ve gücün başına iki yıldızlı bir general atayacağını söyledi.

Beyaz Saray ve Pentagon, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

GELECEK YILIN BAŞINDA AÇIKLANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'nda hangi dünya liderlerinin yer alacağına ilişkin duyurunun gelecek yılın başında yapılmasının beklendiğini söyledi.

ABD tarafından hazırlanan BM kararı, Barış Kurulu'nu "Gazze'nin yeniden inşası için çerçeveyi belirleyecek ve finansmanı koordine edecek" geçici bir yönetim olarak tanımlıyor.

Bu yapı, Trump'ın Hamas ile savaşı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik barış planıyla uyumlu şekilde kurgulanıyor.