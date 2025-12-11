Gazze Barış Kurulu üyerleri 2026’da belli olacak! Trump’tan Kolombiya’ya tehdit gibi uyarı!

ABD Başkanı Donald Trump



TAYLAND-KAMBOÇYA ÇATIŞMALARI



Trump, Tayland ve Kamboçya arasındaki son çatışmalara ilişkin bir soru üzerine de, "Evet, sanırım bir telefon görüşmesi yapmam gerekecek. Şunu söylemek isterim: Tayland ve Kamboçya, benim çözdüğüm 8 sorundan biriydi ve çok uzun zamandır savaşıyorlardı. Ama ikisiyle de çok iyi anlaştım. İki ülkenin yöneticilerini de güçlü liderler, iyi insanlar olarak gördüm ve o meseleyi bir kere çözdüm. Bence yine oldukça hızlı çözebilirim" ifadelerini kullandı.

2 ülke arasındaki gerginliğin bazen yükseldiğini ve bu durumun müdahale gerektirdiğini ifade eden Trump, "Gerginliği tekrar yatıştıracağız. Bu yüzden yarın onlarla konuşmam planlanıyor ve durumu düzeltebilir miyim diye bakacağım. Yaşananlar gerçekten talihsizdi" yorumunu yaptı.