Gazze Barış Kurulu üyerleri 2026'da belli olacak! Trump'tan Kolombiya'ya tehdit gibi uyarı!
Hamas-İsrail arasında ilan edilen ateşkes sonrasında Gazze planı süreci devam ediyor. Katil İsrail işgal güçleri ateşkese rağmen saldırılara devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026'da açıklayacağını bildirdi. Diğer yandan Trump'ın açıklamaları arasında en çok öne çıkan Kolombiya Devlet Başkanı Petro'ya ilişkin sözleri oldu. Trump, "Aklını başına toplamazsa, sıradaki o olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan bir yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
KARAYİPLER'E OPERASYONLAR SÜRÜYOR
ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğuna yönelik iddiaları doğrulayan Trump, "Olanı görüyorsunuz ve muhtemelen fotoğrafları yayınlamışlardır ya da yakında yayınlayacaklardır. Bunu daha sonra ilgili kişilerle değerlendireceksiniz, ancak gemiye el konulmasının oldukça geçerli bir nedeni vardı" dedi. El konulan tankerin kime ait olduğu sorusuna "Bu bilgiyi daha sonra öğreneceksiniz" yanıtını veren Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 2'nci bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığı sorusu karşısında ise "Hayır" yanıtını verdi.
"SEÇİMLERE DAHA NE KADAR VAR?"
Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye yönelik barış görüşmelerine de değinen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çözüm konusunda gerçekçi olması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'daki siyasi sürece dikkat çeken Trump, "Ayrıca şunu da merak ediyorum: Bir sonraki seçime daha ne kadar var? Sonuçta burası bir demokrasi. Uzun zaman geçti. Çok uzun süredir seçim yapılmadı. Ülke ciddi insan kaybı yaşıyor. Ve anketlere baktığınızda; yeni çıkan bir ankette yüzde 82 oranında halkın bir anlaşma yapılmasını talep ettiği görülüyor. Ukrayna halkı bir çözüm istiyor. Haftada binlerce insan kaybettiklerini anlıyorum. Bu işin sona ermesini istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'da seçim gerekliliğinin kimseye yönelik bir suçlama olmadığını söyleyen Trump, "Ancak orada büyük bir yolsuzluk problemi olduğu da söyleniyor. İnsanlar şu soruyu gündeme getiriyor: Ne zaman seçim yapılacak? Seçim yapılacak mı yoksa süreç bu şekilde mi devam edecek?" diye konuştu. Trump, savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.
TAYLAND-KAMBOÇYA ÇATIŞMALARI
Trump, Tayland ve Kamboçya arasındaki son çatışmalara ilişkin bir soru üzerine de, "Evet, sanırım bir telefon görüşmesi yapmam gerekecek. Şunu söylemek isterim: Tayland ve Kamboçya, benim çözdüğüm 8 sorundan biriydi ve çok uzun zamandır savaşıyorlardı. Ama ikisiyle de çok iyi anlaştım. İki ülkenin yöneticilerini de güçlü liderler, iyi insanlar olarak gördüm ve o meseleyi bir kere çözdüm. Bence yine oldukça hızlı çözebilirim" ifadelerini kullandı.
2 ülke arasındaki gerginliğin bazen yükseldiğini ve bu durumun müdahale gerektirdiğini ifade eden Trump, "Gerginliği tekrar yatıştıracağız. Bu yüzden yarın onlarla konuşmam planlanıyor ve durumu düzeltebilir miyim diye bakacağım. Yaşananlar gerçekten talihsizdi" yorumunu yaptı.
"EĞER AKLINI BAŞINA ALMAZSA..."
ABD'ye uyuşturucu madde akışında rol oynadığı iddia edilen ülkelerden Meksika ve Venezuela'nın devlet başkanları ile konuştuğu hatırlatılan Trump, "Kolombiya devlet başkanıyla görüşmeyi de düşündünüz mü?" sorusuna, "Hayır, kendisi hakkında çok fazla düşünmedim" yanıtını verdi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun ABD'ye yönelik düşmanca bir tutum sergilediğini ifade eden Trump, "Eğer aklını başına toplamazsa büyük sorunlar yaşayacak. Kolombiya çok fazla uyuşturucu üretiyor; bildiğiniz gibi kokain fabrikaları var ve kokaini doğrudan ABD'ye satıyorlar. Bu yüzden aklını başına toplasa iyi olur, yoksa sıradaki o olacak. Umarım dinliyordur" uyarısında bulundu.
Uyuşturucu satıcılarından hoşlanmadıklarını hatırlatan Trump, "Bu uyuşturucular Amerika'da insanları öldürüyor. Ve Kolombiya büyük bir uyuşturucu üreticisi, özellikle de kokain konusunda" dedi.
GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELERİ 2026'DA DUYURULACAK
Trump, Gazze ateşkesi sonrasındaki yeniden inşa sürecinin koordinasyonunda görev alacak Gazze Barış Kurulu'nda bulunacak isimlerin ne zaman kamuoyuna açıklanacağı yönündeki bir soruyu da yanıtladı. Söz konusu isimleri 2026'nın başında duyuracaklarını söyleyen Trump, "Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullardan biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Aslında bu şekilde düşünmemiştik ama, görünen o ki herkes dahil olmak istiyor. Temelde en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak" diye konuştu.
Sürecin başında devlet başkanı, başbakan ve kral gibi üst düzey liderlerin kurulda yer almasının planlanmadığını yineleyen Trump, "Normalde bu işi profesyonel olarak yapan, alanında saygın isimleri dahil etmeyi düşünüyorduk. Fakat süreç öyle gelişti ki; şimdi devlet liderleri kurulda yer almak için isteklerini iletiyor" şeklinde konuştu.
