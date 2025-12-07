07 Aralık 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Katil Netanyahu Trump ile görüşecek: Gazze planında 2. aşamaya hazırız

Katil Netanyahu Trump ile görüşecek: Gazze planında 2. aşamaya hazırız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.12.2025 17:05 Güncelleme: 07.12.2025 17:06
Katil Netanyahu Trump ile görüşecek: Gazze planında 2. aşamaya hazırız

Gazze'de soykırım sürerken bir yandan da ateşkesi ihlal eden işgalci İsrail saldırılarını sürdürürken Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, bu ay sonunda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirterek, "Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya hazırız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay sonunda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirterek, "İkinci aşamaya hazırız" dedi.

GAZZE'DE İLK HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze'de ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı silahsızlaştırmak olduğunu kaydetti.

Trump 3 kurmayını Netanyahuya gönderdiTrump 3 kurmayını Netanyahuya gönderdi TRUMP 3 KURMAYINI NETANYAHU'YA GÖNDERDİ

AY SONUNDA TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump ile bu ay sonunda görüşeceğini aktaran Netanyahu, "Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden yol olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trumptan İsraile Suriye uyarısıTrumptan İsraile Suriye uyarısı TRUMP'TAN İSRAİL'E SURİYE UYARISI

2. AŞAMAYA HAZIRIZ

Netanyahu, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına hazır olduklarını da dile getirerek, "İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin ay sonunda çok önemli konuşmalar yapacağım. Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz" açıklamasında bulundu.

Katilden Gazzeye yeniden saldırı tehdidiKatilden Gazzeye yeniden saldırı tehdidi KATİLDEN GAZZE'YE YENİDEN SALDIRI TEHDİDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil Netanyahu Trump ile görüşecek: Gazze planında 2. aşamaya hazırız Katil Netanyahu Trump ile görüşecek: Gazze planında 2. aşamaya hazırız Katil Netanyahu Trump ile görüşecek: Gazze planında 2. aşamaya hazırız

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör