Gazze ateşkesinde Ankara’nın kritik rolü! Barrack: Türkiye olmasaydı bu noktada olmazdık

Ayrıca Katar'ın müdahalesi olmadan ateşkesin gerçekleşmeyeceğini kaydeden Barrack, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin desteğiyle Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Hamas'la diyaloğu sürdürme açısından en önemli kişi olduğunu dile getirdi.

"BATI, BU BÖLGEYE YÖN VERMEKTE PEK DE İYİ BİR İŞ ÇIKARMADI"

Barrack, "Batı, bu bölgeye yön vermekte ya da bir düzen mimarisi sunmakta pek de iyi bir iş çıkarmadı. Sykes-Picot'tan beri Batı'nın, bölgenin (Orta Doğu) kendi içinde gelişmesine izin vermek yerine bölgeye dayattığı neredeyse her karar bir hata oldu ve biz bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz." diye konuştu.