Venezuela'dan "emperyalist tehditlere" karşı askeri önlem

Ulusal basındaki habere göre hükümetten yapılan açıklamada, "emperyalist tehditlerin arttığı" gerekçesiyle 5 bin 600 yeni askerin yemin ederek orduya dahil edildiği bildirildi.



Açıklamada, bu adımın ABD'den gelen tehditler ve Karayipler'e konuşlandırılan ABD askeri filosuna yanıt niteliği taşıdığı kaydedilerek, yeni askerlerin Maduro'ya sadakat yemini ettiği ve FANB'nin Venezuela'nın "istikrarının, barışının, güvenliğinin ve geleceğinin omurgası" olduğu vurgulandı.



FANB Komutanı General Javier Jose Marcano ise devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, orduya katılım başvurularında artış yaşandığını belirterek, "Şu anda emperyalizm ülkemizi yasa dışı, keyfi, yalanlarla dolu ve küstah bir şekilde tehdit ederken, halkımız, özellikle gençler binlerce kişi halinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere katılmak için geliyor." ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA YEDEK MİLİS ÜYESİ VAR



Resmi verilere göre Venezuela'da yaklaşık 200 bin asker, 200 bin polis ve buna ek olarak milyonlarca yedek milis üyesi bulunuyor.



Bu arada, Venezuela'da muhalefetin ve ABD'nin, muhalif politikacı Alfredo Diaz'ın ölümünden hükümeti sorumlu tutmasına ilişkin Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

DIAZ ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?



Açıklamada, Nueva Esparta eyaletinin eski valisi Diaz'ın 6 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek, muhalefetin yönelttiği işkence ve kötü muamele iddiaları reddedildi.



Muhalefet liderleri Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez ise yaptıkları ortak açıklamada, Diaz'ın ölümünü "devlet baskısının süreklilik gösteren bir örneği" olarak nitelendirdi.