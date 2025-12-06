Maduro umudunu Türkiye’ye mi bağladı? A Haber’de çarpıcı yorum: Venezuela kurban seçildi

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"VENEZUELA'DA MAĞDURİYET ÜRETEN BİR SİSTEM VAR"

Belki şu uyarıyı da yapmıştır yani Maduro'nun kurduğu Chavez'den sonraki süreçte gerçekten iyi bir sistem de kurmadı. Yani sistem kötü gidiyor. Yani sistemde sürekli mağduriyet üreten bir sistem var. Sol sistem değil yani. Oraya bakınca halkını... Tabii ki bir kuşatma altındadır. Amerika'nın ciddi baskısı var. Doğru ama böyle de bir yanlış sistem de var. Burada bence dikkati çeken iki ülke daha var. Birisi Rusya, diğeri Çin. Onlar ne yapacaklar? Yani onların hiç sesi çıkmıyor. Venezuela etrafında bu kadar şey dönüyor. Uyuşturucu gerekçesiyle, bahanesiyle daha doğrusu. Yani uyuşturucunun %8-10'u Venezuela üzerinden gidiyor. Onu bahane eden bir Amerika var. Bunu da oradaki bütün Latin Amerika ülkelerinin görmesi gerekir. Yani ona karşı belki bir ortak tavır, geçmişte olan Bolivarcı İttifak gibi bir ittifak belki yaparlar mı? Yapılabilir. Belki Başkan Erdoğan ona destek olabilir. Yani çünkü Amerika karşısında bir biçimde dik durabilecek seslerden birisi.