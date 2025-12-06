Maduro umudunu Türkiye’ye mi bağladı? A Haber’de çarpıcı yorum: Venezuela kurban seçildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro ile yaptığı görüşme sonrasında gözler ABD-Venezuela hattına çevrildi. Taraflar arasında savaş söylemleri hat safhaya çıkarken bölgeden diplomasi yolu çıkar mı? Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Mahmut Övür, ABD’nin izlediği siyasete dikkat çekerek Venezuela’nın kurban seçildiğini söyleyerek, ABD’nin Latin Amerika’yı yeniden dizayn etme çabası olduğunu ifade etti.
Latin Amerika'da bölge siyasetinde yeni bir döneme mi giriliyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela lideri Maduro ile yaptığı görüşmenin ardından konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu.
"ABD BÜTÜN LATİN AMERİKA'YI ARKA BAHÇESİ GİBİ GÖRÜYOR"
A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Başkan Erdoğan'ın Venezuela lideri Nicolas Maduro ile yaptığı görüşme sonrasında bölgede yaşananlara değinerek ABD-Venezuela meselesine üzerinden önemli açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:
"Bütün Latin Amerika'yı arka bahçesi olarak gören Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'dan başladı bu adımlarına ve bütün Latin Amerika'daki birtakım faaliyetleri, özellikle Trump'ın son dönem biraz daha içe kapanık bir politika benimsemesiyle Güney Amerika kıtasını eski Monroe dönemindeki pozisyona getirmek istiyor. Bu da aslında Cumhurbaşkanımız Atlantik ötesindeki bir meseleye doğrudan el attıysa tahmin ediyorum daha büyük bir plan vardır ortada. Nasıl ki Endonezya, Malezya üzerinden Pasifik noktasına el attıysa işin içerisinde Avustralya, Japonya, Güney Amerika, Filipinler, Çin varsa, orada da kıtasal bir büyüklük vardır bu plan içerisinde. İnşallah bu görüşmelerin sonucunda bir diyalog masası gerçekleşir, kurulur ki son Trump-Maduro görüşmesinin 15 dakikalık süre içerisinde yapılan görüşmede iki, üç defa tansiyon yukarı çıkıp aşağı iniyor.
200 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA TRAFSFER İDDİASI
Hatta bir şey yayınladılar, işte "Maduro 200 milyon dolarlık bir bütçe alarak başka bir ülkeye transfer olacak" filan gibi söylentiler. Yani CIA el altından kamu diplomatları el üstünden çalışmaya devam ediyor o bölgede. Neticede şu var: Seçilmiş bir cumhurbaşkanı var, Nicolás Maduro. Bütün darbelere rağmen, hatta 2021 bölgesel seçimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerin adil ve demokratik olduğunu savunmuştu. Amerika bu seçimleri de yasa dışı kabul etti biliyorsunuz. Yani Amerika'ya rağmen Güney Amerika'daki bu gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımız yine bildiği gibi uluslararası hukuka uygun, insancıl hukuka uygun, devletlerarası ilişkiler ve teamüllere uygun yürütüyor. Her zaman olduğu gibi. İnşallah oraya da damgasını bir şekilde vuracaktır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."
"Erdoğan, Trump ve Maduro'yu buluşturur mu?"
"VENEZUELA İLE TÜRKİYE ARASINDA ÇOK ORTAK NOKTA VAR"
Erdoğan'nın Trump ile Maduro'yu buluşturabilir mi? sorusuna yanıt veren Gazeteci Mahmut Övür, Venezuela ile Türkiye arasında çok ortak nokta olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Öyle bir beklenti, öyle bir şey olsa iyi olur tabii de. Niye? Şundan yani, çünkü Maduro ya da Venezuela ile Türkiye arasında çok ortak nokta var. Yani Bolívar'cı gelenekle, bağımsızlıkçı gelenekle Türkiye'nin geleneği, Başkan Erdoğan'ın son 10-15 yıldır "Dünya 5'ten büyüktür" diye çıkışı, daha adil bir dünya düzeni, bütün bunlar nerede bir sıkışma yaşayan, mağduriyet yaşayan, zora giren ülkelerin başvurduğu bir lider haline geldi Başkan Erdoğan. Bu açıdan hani Maduro'yla görüşmesi çok normaldir. Ama ne kadar etkili olur? Orada tabii zorlu bir süreçten geçiyor.
"VENEZUELA KURBAN SEÇİLDİ"
Amerika ya da Trump bambaşka bir Batı Yarımküresi'nde yepyeni bir siyaset izliyor. Geçmişteki o Monroe siyasetinin bir devamı gibi. Latin Amerika'yı ya da Amerika'yı dizayn etme siyaseti izliyor. Onu bir görüşmelerle mi halledilir? Bence Venezuela bir kurban seçildi. Yani o bölgedeki ülkeleri dizayn etmek, korkutmak için kurban seçildi. O kadar yığınak yapılır mı? Yani mümkün değil. Bu kadar askeri yığınak yapacaksın, bunu yapacaksın, sadece Venezuela için yapma ihtimali yoktur. Diğerlerini de korkutmaya çalışıyor. Özellikle de Türkiye, mesela Brezilya'yla da yakın ilişkisi var. Şunu şu enteresan şeyin de altını çizelim. Nerede bir sol, anti-emperyalist iktidar varsa Başkan Erdoğan'la ilişkisi var. Bu da çok enteresandır. Bunu Türkiye'deki solcular, işte CHP geleneği, milli kurtuluşçu gelenek görmüyor ama...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ETKİSİ NE OLUR?
Enteresan bir şey yani. Şimdi bunu görmeleri gerekir. Yani Türkiye'deki, dünyanın bütün mağdur halkları ya da mazlum halklarının yüzünü döndüğü siyasi aktör Tayyip Erdoğan. Ama Türkiye'de Erdoğan'ı düşmanlaştıran da bir sol akıl var. Anti-emperyalist olduğunu söyleyen sol akıl var. Neyse bu bize ait bir şey de yani Latin Amerika ya da işte Güney Amerika'yla ilgili bence küresel bir emperyalizmin korkutma sistemi, baskı altına alma, burayı dizayn etmek, yola gelmeyen Brezilya, Kolombiya ve Venezuela gibi ülkeleri dizayn etmek için Venezuela'yı kurban seçtiler ve onun etrafında bir siyasi dizayn yapıyor diye düşünüyorum. Başkan Erdoğan'ın etkisi ne olur? Bunu diyalog yoluyla, zaten ona açık da bir kapı bıraktılar bu son telefon görüşmeleriyle birlikte, belki öyle pazarlıkla bir biçimde halledilebilir.
"VENEZUELA'DA MAĞDURİYET ÜRETEN BİR SİSTEM VAR"
Belki şu uyarıyı da yapmıştır yani Maduro'nun kurduğu Chavez'den sonraki süreçte gerçekten iyi bir sistem de kurmadı. Yani sistem kötü gidiyor. Yani sistemde sürekli mağduriyet üreten bir sistem var. Sol sistem değil yani. Oraya bakınca halkını... Tabii ki bir kuşatma altındadır. Amerika'nın ciddi baskısı var. Doğru ama böyle de bir yanlış sistem de var. Burada bence dikkati çeken iki ülke daha var. Birisi Rusya, diğeri Çin. Onlar ne yapacaklar? Yani onların hiç sesi çıkmıyor. Venezuela etrafında bu kadar şey dönüyor. Uyuşturucu gerekçesiyle, bahanesiyle daha doğrusu. Yani uyuşturucunun %8-10'u Venezuela üzerinden gidiyor. Onu bahane eden bir Amerika var. Bunu da oradaki bütün Latin Amerika ülkelerinin görmesi gerekir. Yani ona karşı belki bir ortak tavır, geçmişte olan Bolivarcı İttifak gibi bir ittifak belki yaparlar mı? Yapılabilir. Belki Başkan Erdoğan ona destek olabilir. Yani çünkü Amerika karşısında bir biçimde dik durabilecek seslerden birisi.
