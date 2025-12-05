Trump'ın verdiği süre doldu! Maduro'ya darbe planı mı? "Hedef Venezuela bahane uyuşturucu"

A Haber - Ekran Görüntüsü



"ABD İŞGAL İÇİN UYUŞTURUCU BAHANESİNİ KILIF OLARAK KULLANIYOR"

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Maduro ülkeyi terk etsin ve bırakıp gitsin" dedi. Şimdi burada artık alenen orman kanunlarının işlediği bir süreç yaşanıyor. Yani baktığında bağımsız bir ülke. Trump "Uyuşturucu üretiyor." Bahane o yani, onu söyleyeceğim, bahane olarak. "Uyuşturucuyu bana gönderiyor, Kolombiya ile birlikte böyle bir uyuşturucu ticaretinin içindeler" diyor. Şimdi bu bir gerekçe ama şunu da dillendiriyor: "Seçimler zaten yasal değil" veya "Seçim meşru bir seçim değil." Şimdi burada, eğer şu coğrafyayı hedef aldıysan bir kılıf bulman lazım. Bulacağın kılıfın da dünyada alıcısı olması lazım, bir geçerli akçe olması lazım. Onun da en kolay yolu işte senin bahsettiğin uyuşturucu hikayesi. Şimdi Amerika'nın resmi kayıtlarında, yani kendi devlet kayıtlarında Amerika'ya tehdit, işte yani uyuşturucu konusunda tehdit ülkeler sıralamasında sonlarda Venezuela.