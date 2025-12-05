Trump'ın verdiği süre doldu! Maduro'ya darbe planı mı? "Hedef Venezuela bahane uyuşturucu"
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süredir Venezuela'ya yönelik askeri harekat planı Karayipler bölgesinde gerilimi artırırken Nicolas Maduro cephesinde ise teyakkuz halinde... Trump'ın Pasifik'e gönderdiği uçak gemilerinin ardından Maduro'ya ülkeyi terk etmesi için çağrı yapmış ve bugünü işaret ederek "Sonuçların kötü olacağını" belirtmişti. Trump'ın verdiği sürenin dolmasıyla gözler Venezuela'ya çevrilirken bölgede yeni bir savaş mı çıkacak? A Haber'de uzman isimler olası saldırı durumunu değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamış ve Karayipler'e kara harekatı yapılacağının sinyalini vermişti. Trump öte yandan geçtiğimiz hafta Cuma gününü işaret ederek (bugün) Maduro'ya süre tanımıştı. Bölgede yaşanan gerilimler sürerken Venezuela'da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı. ABD'nin verdiği sürenin dolmasıyla Venezuela'ya saldırı mı düzenleyecek? Konuya ilişkin A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan, ABD-Venezuela cephesindeki savaş durumunu değerlendirdi.
"ABD İŞGAL İÇİN UYUŞTURUCU BAHANESİNİ KILIF OLARAK KULLANIYOR"
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Maduro ülkeyi terk etsin ve bırakıp gitsin" dedi. Şimdi burada artık alenen orman kanunlarının işlediği bir süreç yaşanıyor. Yani baktığında bağımsız bir ülke. Trump "Uyuşturucu üretiyor." Bahane o yani, onu söyleyeceğim, bahane olarak. "Uyuşturucuyu bana gönderiyor, Kolombiya ile birlikte böyle bir uyuşturucu ticaretinin içindeler" diyor. Şimdi bu bir gerekçe ama şunu da dillendiriyor: "Seçimler zaten yasal değil" veya "Seçim meşru bir seçim değil." Şimdi burada, eğer şu coğrafyayı hedef aldıysan bir kılıf bulman lazım. Bulacağın kılıfın da dünyada alıcısı olması lazım, bir geçerli akçe olması lazım. Onun da en kolay yolu işte senin bahsettiğin uyuşturucu hikayesi. Şimdi Amerika'nın resmi kayıtlarında, yani kendi devlet kayıtlarında Amerika'ya tehdit, işte yani uyuşturucu konusunda tehdit ülkeler sıralamasında sonlarda Venezuela.
"TRUMP, MADURO'YU DEVİRMEYİ HEDEFLİYOR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1823'ten bu zamana kadar, evet, 200 yıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen, ABD'nin işte yayılma, hegemonya kurma, emperyalizmin yeni versiyonu olarak Venezuela üzerinde tahakküm kurma ve bütün Amerika kıtası bakımından bu doğru, çabalarının sona ermediğini görüyoruz. Burada bir kara operasyonu yapılacağı kanaatinde değilim. İşte baskı kurarak, aslında tehdit ederek, örtülü açık ikna etmeye çalışarak, Başkan Maduro'yu görevden uzaklaştırmayı, bir şekilde oldu bittiyle devirmeyi hedefliyor.
"BASKI ALTINDA TUTARAK DEVRE DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR"
Yani farklı üslup kullanabiliyor. Bazen işte sertlik yanlısı, bazen pazarlık için en yüksek perdeden elini açıyor. Sonra uzlaşma yolunu seçiyor. Burada çatışma yoluyla bir şekilde Maduro'yu devre dışı bırakamazsa, uzlaşmayı da tercih edebilir. Yani bundan sonra sizin buradaki uyuşturucu trafiğini kontrol edelim, burada bize bir takım hareket alanı verin, kaynaklarınızı işletelim diye uzlaşma kapısını da pazarlık olarak önümüzdeki zaman diliminde ileri sürebilir. Fakat daha belirgin, baskın eğilim benim kanaatime göre, başkanı böyle baskı altında tutarak, onu istifaya zorlama, devre dışı bırakma, işte bir seçime yahut da muhalif liderlerin iş başına gelebileceği bir atmosferi yaratmaya çalışma.
"KÜBA ÜZERİNDEN BASKIYI ARTIRMA İHTİMALİ ÇOK FAZLA"
SETA Dış Politika Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan: Petrolle zaten dünyada rezervler açısından, tespit edilmiş rezervler açısından birinci sırada. Doğalgazda harkeza çok önemli. Altında önemli ve her şeyden önce ABD'de Çin'le rekabetini devam ettirebilmesi için nikel yatakları bakımından da dünyada çok zengin bir ülke. Bu yönüyle aslında Venezuela'nın bir yanıyla Rusya tarafından inşa edilmiş güvenlik mimarisini tersine çevirmek, öte taraftan da Çin'in ekonomik oradaki hegemonyasını sonlandırarak Karayipler'de Çin nezdinde yeni bir üstünlük elde etmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bir taraftan da Venezuela'daki siyasal durumu değiştirdiği andan itibaren Küba üzerindeki belki baskıyı artırma ihtimali de çok fazla olacak. Çünkü Venezuela Küba'ya çok ucuza petrol sağlıyor. Bunun karşılığında da Küba sağlık alanındaki yetkinliğini kullanarak ya da başka konularda ve istihbari yetkinliklerini kullanarak Venezuela yönetimine destekler sunuyor. Diğer taraftan şunu ifade etmek gerekiyor ki Maduro'yla yani Caracas'la Washington arasındaki gerilimler yeni bir olgu değil.
"ABD VENEZUELA'DAKİ SOSYOLOJİK KIRILGANLIKTAN İSTİFADE EDİYOR"
Eski Başkan Chavez'in mirasını devam ettiren Maduro'nun da geçtiğimiz yıllarda yine meşruiyeti çok sağlamdı. Fakat ülkeden göç eden 7 ile 9 milyon arasında ifade etti. Ülkenin yaklaşık üçte biri şu an itibariyle dışarıda yaşıyor. Ülkenin kendi içinde de ciddi manada sorunların olduğunu dikkate aldığımızda aslında ABD yönetiminin Venezuela'daki sosyolojik kırılganlıktan istifade ederek Caracas yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığını görüyoruz ki Maduro hiç olmadığı kadar ilk defa bu kadar büyük bir meşruiyet sorunuyla karşı karşıya. Hatta oradaki bazı uluslararası seçim gözlemcilerine, yorumlarına, raporlarına baktığımızda da şunu net bir şekilde görüyoruz: Sonlara doğru aslında sayım bile tamamlanmadan Maduro'nun başkanlık ilanının gerçekleştiği bir durum söz konusuydu. Bu da ister istemez Maduro karşıtı bloğun Venezuela'da ciddi manada güçlendiğini gösteriyor ve ABD yönetimi de bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Şu ayrımı doğru yapmak gerekiyor: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeye müdahalesini isteyenler ayrı bir durum, fakat bununla beraber Maduro'nun artık meşruiyetinin kalmadığını iddia edenler ayrı bir kitle olarak karşımızda duruyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beyin yakan soru! Otobüs hangi yöne gidiyor? Sadece yüzde 2’lik kesim biliyor
- Sadece bir bardak! Yaşam kalitenizi anında artıracak: Herkesin mutfağında var
- Taşacak Bu Deniz Mikail kim? Rami Narin kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
- O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- UFC 323 programı: İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mars’ta yaşamın bedeli! Daha hızlı yaşlanacaklar: O değişim şart
- Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık’ta hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖF…
- Kararan silikon nasıl temizlenir? Banyo ve mutfak silikonlarını bembeyaz yapan 3 formül
- Pegasus’tan 9 euro’ya yurt dışı fırsatı! Biletler nasıl alınır, şartları neler?
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?