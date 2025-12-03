ABD istedi Venezuela kabul etti: Göçmen uçuşları açıldı

Venezuela hükümeti, ABD'nin talebi üzerine göçmenlerin ülkelerine dönüşünü sağlayan geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Arizona'nın Phoenix kentinden Caracas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlara yeniden izin verildiği bildirildi.

Bakanlık, söz konusu uçuşların çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirterek, Venezuela hükümetinin, ABD ile bu yılın ocak ayında varılan göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya bağlılığını sürdüğünü vurguladı.

Venezuela hükümeti, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı olarak Venezuelalı göçmenlere yönelik uçuşları askıya aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Venezuela da Trump'ın bu açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.