ABD-Venezuela gerilim tırmanırken Maduro’dan halka sadakat mesajı: Asla ihanet etmeyeceğim

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerginliğin yankıları sürerken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Maduro'ya eşi Cilia Flores ve üst düzey hükümet yetkilileri eşlik ederken, burada bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun "şüphe ihanettir" yazan kırmızı bir beyzbol şapkası takması dikkat çekti.

Konuşmasında Venezuela halkına sadakat vurgusu yapan Maduro, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in cenazesinde verdiği sözü hatırlatarak, "Komutanımız Chavez'in naaşı başında nasıl mutlak sadakat üzerine yemin ettiysem, kendi hayatım ve huzurum pahasına da olsa, bu güzel ve kahramanca tarihi birlikte yaşayabileceğimiz zamanların ötesine dek size de mutlak sadakati sürdüreceğime yemin ediyorum" ifadelerini kullandı. Venezuela halkının çıkarlarına bağlılık sözü veren Maduro, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" dedi.