Trump’tan savaş ilanı gibi çağrı! “Venezuela’nın üzerinde uçmayın!”

ABD-Venezuela gerilimi tarafların birbirlerine karşı aldıkları kararlarla doğrudan savaş atmosferi yaratırken bu seferde Trump'tan yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yeni açıklamada "hava sahasının tamamen kapatma çağrısı" gündem oldu.

"VENEZUELA'NIN HAVA SAHASINI KULLANMAYIN"

Trump, Trut Social hesabından yaptığı bir paylaşımda Venezuela ve çevresinde hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Tüm havayolu şirketlerine, pilotlara, uyuşturucu satıcılarına ve insan kaçakçılarına, lütfen Venezuela'nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahası'nın tamamen kapatılmasını önerin."

Trump'ın paylaşımına Venezuela'dan henüz bir cevap gelmedi.

Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele iddiasıyla Venezuela'yı hedef aldığını söylerken uzmanlar ve insan hakları gözlemcileri, Washington'un Maduro'yu hukuka aykırı bir şekilde iktidardan uzaklaştırma girişiminin zeminini hazırladığı konusunda uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terörist ilen etmesinin hemen akabinde Maduro'nun üniforma giyerek kılıç çektiği anlar gündem olurken Trump'ın aldığı yeni kararla hava sahasını kapatma çağrısı adeta savaş ilanı olarak nitelendirildi.

ÖNCE "KARA YOLUYLA HEDEF" TEHDİDİ

ABD, Karayipler'e bir uçak gemisi konuşlandırdı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı gemileri bombaladı.

Trump, bu hafta başında Venezuela'daki uyuşturucu kaçakçılığını "kara yoluyla" hedef almaya başlayacağı konusunda da uyarıda bulunmuştu.

FORMASINI GİYDİ KILICINI ÇEKTİ

Maduro, perşembe günü ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında Venezuelalıların korkutulmayacağını söyledi ve Trump'a açıkça kılıç çekti.

Washington, ağustos ayında Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi verenlere 50 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Bu, daha önceki miktarın iki katıydı.

ABD, bu hafta başında Maduro'ya bağlı olduğunu iddia ettiği "Cartel de los Soles" adlı örgütü "terörist" örgüt olarak ilan ettiğini duyurdu.