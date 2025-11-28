ABD'den Venezuela'ya kara harekatı sinyali! Maduro "saldırıya hazır olun" talimatını verdi

ABD ile Venezuela arasında haftalardır tırmanan gerilim, Karayipler'deki askeri hareketlilik ve sert siyasi açıklamalarla yeni bir eşiğe taşındı. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'daki son durumu ve masadaki askeri seçenekleri aktardı.

ABD'Lİ BAKAN SAVAŞ GEMİSİNİ ZİYARET ETTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bölgeye yaptığı kritik ziyaret, askeri müdahale ihtimallerini güçlendirdi. İrfan Sapmaz, Washington'daki hareketliliği, "ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de konuşlu bir ABD donanma gemisini ziyaret ederek Venezuela sınır hattına ilişkin hazırlık seviyesinin arttırıldığını açıkladı. Ziyaret, Washington'ın Karakas yönetimine karşı olası bir kara harekatı seçeneğini değerlendirdiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı." sözleri ile aktardı.

Bölgedeki askeri hazırlığın boyutuna dikkat çeken Sapmaz, "ABD donanmasına bağlı bir destroyer üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, bölgedeki birliklere her türlü senaryoya karşı tam operasyonel hazırlık talimatı verildiği belirtildi. Savaş Bakanlığı kaynakları Karayipler'deki devriye operasyonlarının rutin faaliyet kapsamında olduğunu savunsa da üst düzey yetkililerin bölgeye art arda ziyaretleri, Washington'ın Venezuela'ya yönelik daha sert seçenekleri masada tuttuğu yorumlarına yol açtı."dedi.

ABD medyasının konuya yaklaşımını da değerlendiren Sapmaz, "ABD medyasında yer alan değerlendirmeler, Savaş Bakanlığı'nın Latin Amerika'daki yasa dışı ağlara yönelik baskıyı arttırmayı Trump yönetiminin ikinci döneminin öncelikli güvenlik dosyaları arasında gördüğünü hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.