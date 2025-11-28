28 Kasım 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Venezuela'ya kara harekatı sinyali! Maduro "saldırıya hazır olun" talimatını verdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 28.11.2025 16:56 Güncelleme: 28.11.2025 17:02
ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tırmanıyor. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington’daki askeri hareketliliği ve Venezuela’nın teyakkuza geçmesini şöyle aktardı: “ABD Savunma Bakanı Karayipler’deki donanma gemisini ziyaret ederek hazırlık seviyesini artırdı. Maduro ise orduya tam savaş hazırlığı talimatı verdi. Bölgedeki tansiyon tehlikeli seviyeye ulaştı.”

ABD ile Venezuela arasında haftalardır tırmanan gerilim, Karayipler'deki askeri hareketlilik ve sert siyasi açıklamalarla yeni bir eşiğe taşındı. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'daki son durumu ve masadaki askeri seçenekleri aktardı.

ABD- VENEZUELA GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD'Lİ BAKAN SAVAŞ GEMİSİNİ ZİYARET ETTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bölgeye yaptığı kritik ziyaret, askeri müdahale ihtimallerini güçlendirdi. İrfan Sapmaz, Washington'daki hareketliliği, "ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de konuşlu bir ABD donanma gemisini ziyaret ederek Venezuela sınır hattına ilişkin hazırlık seviyesinin arttırıldığını açıkladı. Ziyaret, Washington'ın Karakas yönetimine karşı olası bir kara harekatı seçeneğini değerlendirdiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı." sözleri ile aktardı.

Bölgedeki askeri hazırlığın boyutuna dikkat çeken Sapmaz, "ABD donanmasına bağlı bir destroyer üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, bölgedeki birliklere her türlü senaryoya karşı tam operasyonel hazırlık talimatı verildiği belirtildi. Savaş Bakanlığı kaynakları Karayipler'deki devriye operasyonlarının rutin faaliyet kapsamında olduğunu savunsa da üst düzey yetkililerin bölgeye art arda ziyaretleri, Washington'ın Venezuela'ya yönelik daha sert seçenekleri masada tuttuğu yorumlarına yol açtı."dedi.

ABD medyasının konuya yaklaşımını da değerlendiren Sapmaz, "ABD medyasında yer alan değerlendirmeler, Savaş Bakanlığı'nın Latin Amerika'daki yasa dışı ağlara yönelik baskıyı arttırmayı Trump yönetiminin ikinci döneminin öncelikli güvenlik dosyaları arasında gördüğünü hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

MADURO "SALDIRIYA HAZIR OLUN" TALİMATI VERDİ

ABD'nin bölgedeki bu hamlelerine Venezuela cephesinden yanıt gecikmedi. İrfan Sapmaz, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun orduya verdiği talimatı ise, "Karayipler'deki mevcut askeri yığınak ise bu çerçevede genişletilmiş durumda. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin askeri temaslarının yoğunlaşmasının ardından yaptığı açıklamada orduya tam savaş hazırlığı talimatı verdiğini duyurdu." şeklinde anlattı.

Sapmaz, Maduro'nun ulusal televizyondaki konuşmasında ABD'nin açık bir saldırı planladığını ileri sürdüğünü belirterek, Venezuela liderinin şu sözlerini aktardı:

"Tüm birlikler teyakkuzda olacak, her bölge komutanlığı herhangi bir saldırıya anında karşılık verecek kapasitede olmalı."

TANSİYON TEHLİKELİ SEVİYEDE

İki ülke arasındaki gerilimin bölge uzmanları tarafından nasıl yorumlandığını da dile getiren İrfan Sapmaz, yanlış hesaplama riskine dikkat çekerek , Latin Amerika uzmanları son günlerdeki karşılıklı açıklamaların iki ülke arasında tansiyonu tehlikeli bir seviyeye taşıdığı görüşünde. Özellikle ABD'nin Karayipler'deki deniz unsurlarını güçlendirmesi ve Venezuela ordusunun alarm seviyesini yükseltmesi, bölgede yanlış hesaplama riskini arttıran temel faktörler olarak değerlendiriliyor. Washington'ın gerektiğinde nokta operasyonlar dahil tüm seçenekleri değerlendirdiği vurgulanırken, Karakas bu yaklaşımı toprak bütünlüğüne tehdit olarak nitelendiriyor." dedi.

