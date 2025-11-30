30 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Venezuela-ABD arasında hava sahası krizi! Dışişleri Bakanı Gil'den sert çıkış

Venezuela-ABD arasında hava sahası krizi! Dışişleri Bakanı Gil'den sert çıkış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.11.2025 09:23
ABONE OL
Venezuela-ABD arasında hava sahası krizi! Dışişleri Bakanı Gil’den sert çıkış

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Bu tutum, Latin Amerika bölgesine yönelik sömürgeci emelleri bulunan bir yaklaşımı yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Gil, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Trump'ın Venezuela'nın "hava sahasının tamamen kapatılacağı" yönündeki sözlerini eleştirdi.

Trump'ın bir ülkenin egemenliğine "talimat verme ve tehdit etme" şeklindeki ifadelerini "en güçlü şekilde" reddettiklerini belirten Gil, şunları kaydetti:

"Bu tür açıklamalar, uluslararası hukukun en temel ilkeleriyle bağdaşmayan, tek taraflı, keyfi ve düşmanca bir eylemdir ve ülkemize yönelik süregelen bir saldırı politikasının parçasıdır. Bu tutum, Latin Amerika bölgesine yönelik sömürgeci emelleri bulunan bir yaklaşımı yansıtmaktadır."

UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ulusal basına göre Venezuela'nın en önemli havalimanı olan Simon Bolivar Maiquetia Uluslararası Havalimanı, Trump'ın açıklamasına rağmen uçuş operasyonlarını normal şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullanmıştı.

Trump’tan savaş ilanı gibi çağrı! Hava sahası krizi büyüyorTrump’tan savaş ilanı gibi çağrı! Hava sahası krizi büyüyor TRUMP'TAN SAVAŞ İLANI GİBİ ÇAĞRI! HAVA SAHASI KRİZİ BÜYÜYOR
ABDden Venezuelaya kara harekatı sinyali!ABDden Venezuelaya kara harekatı sinyali! ABD'DEN VENEZUELA'YA KARA HAREKATI SİNYALİ!
Maduro petrolde dar boğazda! Mühendisler bile göç ettiMaduro petrolde dar boğazda! Mühendisler bile göç etti MADURO PETROLDE DAR BOĞAZDA! MÜHENDİSLER BİLE GÖÇ ETTİ
Venezuelada gövde gösterisi! Maduro kılıcıyla sokaklara indiVenezuelada gövde gösterisi! Maduro kılıcıyla sokaklara indi VENEZUELA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ! MADURO KILICIYLA SOKAKLARA İNDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Venezuela-ABD arasında hava sahası krizi! Dışişleri Bakanı Gil’den sert çıkış Venezuela-ABD arasında hava sahası krizi! Dışişleri Bakanı Gil’den sert çıkış Venezuela-ABD arasında hava sahası krizi! Dışişleri Bakanı Gil’den sert çıkış

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör